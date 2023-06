Drentse Taalhelden in de prijzen? 'Op een gegeven moment geloofde ik mijn eigen smoesjes'

In ons land zijn er tweeënhalf miljoen volwssenen die moeite hebben om te lezen, schrijven of rekenen. Elk jaar durven mensen de stap te zetten om deze vaardigheden op latere leeftijd alsnog onder de knie te krijgen, ook in Drenthe.

"Die mensen zijn allemaal helden", stelt de Stichting Lezen en Schrijven op haar website. Zij zet daarom elk jaar Taalhelden in het zonnetje, om daarmee andere mensen te inspireren. En niet alleen mensen met een lees-, schrijf- of rekenachterstand: ook mensen die zich hiervoor inzetten met bijzondere samenwerkingsverbanden. 35 taalhelden, verdeeld over drie categorieën, maken dit jaar kans op een prijs.

'Appje sturen durfden we niet'

De Meeleesclub Hoogeveen is genomineerd in de categorie cursist. Het gezelschap bestaat uit Jan, Inge, Harja, Chantal, Eddy en Roos, die elke twee weken op een dinsdagavond samenkomen in de bibliotheek van Hoogeveen. "Eerst waren we bang om fouten te maken. Dan stuurde je een mailtje en dacht je: is het wel goed? Een appje sturen durfden we niet eens", leggen de leden van de meeleesclub uit.

Door in gezelschap voor te lezen, kreeg het zestal steeds beter de smaak te pakken. Daardoor werd aan het zelfvertrouwen gewerkt en schamen ze zich niet meer om in de groep hardop voor te lezen. "Als iemand ergens niet uitkomt, dan helpen we elkaar. We zijn nu zelfstandiger en hebben meer vertrouwen. Ook kunnen we heel snel appen. En we doen dingen zonder te twijfelen. Daar worden we blij van."

Bril vergeten

In dezelfde categorie is ook Emmenaar Dennis Bos genomineerd als Taalheld. Hij heeft een moeilijke jeugd gehad, want Bos werd vroeger erg gepest en pakte daardoor niks meer aan. "Ik leerde dus ook niet lezen, schrijven en rekenen", zegt hij. "Ik gebruikte ook vaak smoesjes. Dan zei ik dat ik mijn bril was vergeten. Of dat ik geen tijd had om een formulier in te vullen. Op een gegeven moment geloofde ik het zelf."

Toen bij GGZ werd geconstateerd dat Bos laaggeletterd was, kreeg hij één-op-één-begeleiding. En met succes. "Na drie maanden kon ik lezen en schrijven. Vroeger zeiden mensen dat ik dom was. Nu weet ik dat dat niet klopt", weet Bos. Hij doet er nu alles aan om laaggeletterdheid in zijn eigen omgeving aan te pakken. Hij hielp mee bij het ontwikkelen van een budgettraining en denkt mee over een campagne.

Laaggeletterde werknemers herkennen

In de categorie begeleider - iemand die cursisten begeleidt - heeft Drenthe geen genomineerden. Maar in de categorie bruggenbouwer - waarin één of meerdere personen zich inzetten om mensen of organisaties te verbinden om laaggeletterdheid aan te pakken, heeft onze provincie drie genomineerden: vier meiden van 6 vwo aan het Hondsrugcollege in Emmen, Gemma Groot Koerkamp van VNO-NCW MKB Noord en het bedrijf Forbo-Novilon in Coevorden.

Forbo-Novilon produceert en levert wereldwijd vloerbedekkingen, en zet zich actief in om laaggeletterdheid onder werknemers aan te pakken. Zo is met Taalpunt Coevorden een plan gemaakt om laaggeletterde werknemers te herkennen en door te verwijzen. Daarmee hoopt het bedrijf dat deze werknemers door vrijwilligers van het Taalpunt ondersteund worden bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente, bibliotheek en het Taalpunt.

Leerlingen pakken website huisarts aan

Het genomineerde viertal van het Hondsrugcollege bestaat uit Elise Deemter, Merel van der Graaf, Nynke Striper en Lieke Holwarda. Zij zochten in opdracht van een huisartsenpraktijk in Nieuw-Amsterdam uit hoe de praktijk laaggeletterde patiënten beter kon bereiken. Patiënten met klachten gingen namelijk niet of te laat naar de huisarts, keerden maanden later terug met dezelfde klachten of namen medicatie verkeerde in.

De meiden besloten vooral de website van de huisartsenpraktijk aan te pakken. Er werden interviews afgenomen met betrokkenen en op basis van tips werd de website qua vormgeving aangepast. De leerlingen presenteerden de nieuwe website, die binnenkort online gaat, op school en aan het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Daarmee werd het belang van een duidelijke website verder bespreekbaar gemaakt.

Onder de aandacht brengen

Gemma Groot Koerkamp is bij VNO-NCW MKB Noord aanjager bij werknemers als het aankomt op geletterdheid. Ze is de eerste persoon in ons land die deze rol uitvoert voor werkgevers. "Toen ze bijvoorbeeld hoorde over een bijeenkomst voor werkgevers, regelde ze meteen dat ze daar mocht vertellen over laaggeletterdheid", zegt de stichting over Groot Koerkamp, die alle mogelijkheden aangrijpt om geletterdheid onder de aandacht te brengen.

"Ook is ze altijd aanwezig bij de trainingen van Stichting Lezen en Schrijven voor werkgevers. Na de training deelt ze letterkoekjes uit, als knipoog naar het onderwerp", is eveneens te lezen op de website van de stichting. Op LinkedIn deelt Groot Koerkamp van alles over laaggeletterdheid en brengt ze gemeenten, VNO-NCW MKB Noord en de provincie samen. Ook trekt ze op met Taalhuiscoördinatoren.

Prijzen