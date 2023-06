Nieuwe milieustraat in Roden medio oktober klaar voor gebruik

Aan de Ekkelkamp in Roden komt een locatie waar grof huishoudelijk afval naartoe kan worden gebracht. Met de start van de bouw van het grondstoffencentrum is de volgende stap in dit project genomen. Als alles meezit kunnen de inwoners van de gemeente Noordenveld vanaf oktober hun afval naar de nieuwe milieustraat brengen.

De gemeente wil afval in de toekomst zoveel mogelijk scheiden, zodat meer grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Omdat voor elkaar te krijgen worden inwoners gestimuleerd om afval te scheiden, waarbij het mogelijk moet zijn om verschillende afvalsoorten gratis in te leveren.

In het nieuwe grondstoffencentrum worden zo weinig mogelijk grof huishoudelijk restafval of verbouwingsafval ingezameld. Inwoners die dat wel willen doen, moeten daar voor betalen.

'In lijn met wensen'

Wethouder Alex Wekema (PvdA) zegt dat het nieuwe inzamelbeleid in lijn is met de wensen van de inwoners.

"Onze inwoners hebben vorig jaar in het bewonersonderzoek over afvalinzameling aangegeven dat ze het liefst een zo hoog mogelijke scheiding van afvalstromen zien. Op het grondstoffencentrum ontvangen we daarom graag zo divers en zo zuiver mogelijke grondstoffen. Het grondstoffencentrum wordt daar ook op ingericht. Het moet helder zijn dat straks bijna alle afvalstromen gratis zijn en er slechts een paar betaalde fracties overblijven."

Hergebruiken

Die gratis afvalstromen worden van 25 naar 50 uitgebreid in het nieuwe grondstoffencentrum. Het meeste daarvan is gratis, mits het goed gescheiden is. "Een voorbeeld daarvan is een autoband. Als je die als geheel inlevert, moet je betalen. Maar als je het rubber van de band en de andere stoffen zoals de moeren apart inlevert, is het vaak helemaal gratis."