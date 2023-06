Gieten en Rolde hielpen Duitse bezetter tijdens oorlog met roof en verkoop Joods vastgoed

Prikkie

De Duitsers pakten dan wel de slagerij van Valk af, maar de gemeente Gieten deed nog een extra duit in het zakje. Zij kocht het pand namelijk zelf. "De toenmalige burgemeester Hendrick Cool was een NSB'er. Hij zocht naar een locatie voor een noodslachtplaats. Het vertrek van Valk was voor hem een mooie buitenkans", gaat Ruben verder.

De gemeente tikte het pand van Valk voor een prikkie op de kop, 5.500 gulden werd er betaald. Cool had verschillende redenen om de zaak over te nemen. In de buurt zat al een noodslachterij, namelijk die van Willem van Gogh. Hij moest niets weten van de Duitsers of NSB'ers, daarom wilde Cool niet meer met hem samenwerken. Door zelf een noodslachterij te hebben in Gieten waren zijn diensten niet meer nodig."

'Van leren'

Valk was lang niet de enige die zijn bezit tijdens de oorlog kwijtraakte. Vijf andere Joodse inwoners van de huidige gemeente Aa en Hunze overkwam hetzelfde. Na de oorlog zijn erfgenamen van Joodse inwoners wel enigszins gecompenseerd voor het inpikken van het vastgoed. "De erfgenamen van Valk kregen rond de 2.000 euro. Dat werd onder ze verdeeld", aldus Ruben.

Het onderzoeksplatform Pointer weidde in 2020 een uitzending aan de verkoop van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aa en Hunze besloot om onderzoek te laten doen hoe het er aan toe is gegaan in eigen gemeente. Het Drents Archief voerde het onderzoek uit. Eerder deden Assen en Meppel soortgelijke onderzoeken.