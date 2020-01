Lukkien hoopt op Jansen, baalt voor Bos en start met Frei

"Ik benader het duel toch gewoon als Feyenoord - FC Emmen", aldus Lukkien in FC Emmen Rood Wit TV. "Het is een mooi potje en dat ook nog eens in de avond. We gaan er naartoe om onze huid zo duur mogelijk te verkopen. Ze hebben onder Dick Advocaat 23 punten gepakt uit 9 duels. Dat is ontzettend knap. Er zit spirit in de ploeg, al wonnen ze eerder deze week tegen Fortuna Sittard wel met enig fortuin."

Kerim Frei

Lukkien gooit Kerim Frei zaterdagavond meteen voor de leeuwen. "Die kans is wel groot ja", lacht de oefenmeester. "Hij is snel, wendbaar en ook bereid om te knokken als we de bal niet hebben. Het is een groot compliment voor de scouting en de clubleiding dat we hem erbij hebben."

Gisteren werd bekend dat Henk Bos en Wouter Marinus hun plek in kleedkamer 1 zijn kwijtgeraakt en verhuizen naar kleedkamer 2, bij de spelers van het tweede. Beide FC Emmen-spelers spelers behoorden voornamelijk wegens blessures al langere tijd niet meer echt tot de kern van de hoofdmacht, maar door de komst Kerim Frei en Luka Adzic is hun status nog meer veranderd. Vanochtend kregen de twee ook te horen dat ze de club mogen verlaten.

Ik blijf heilig geloven in de kwaliteiten van Henk Bos, maar het is er hier onvoldoende uitgekomen. Dick Lukkien, FC Emmen-trainer over Henk Bos

"Dat zijn naar kleedkamer 2 gaan heeft ook te maken met het feit dat er door de komst van Luka Adzic, Hilal Ben Moussa en Kerim Frei, geen plek meer in kleedkamer 1 is. En zoals het er nu voorstaat mogen beide spelers na dit seizoen vertrekken. Wouter Marinus is op dit moment geblesseerd en Henk Bos wordt eigenlijk al heel lang achtervolgd door blessureleed. Dat vind ik doodzonde, want ik blijf heilig geloven in zijn kwaliteiten, maar - en zo eerlijk moeten we ook zijn - het is er hier onvoldoende uitgekomen."

Desevio Payne en Anco Jansen stonden vandaag op het trainingsveld. Shani Tarashaj en Matthias Hamrol en Jan Niklas Beste nog niet. Die drie, waarvan Tarashaj een lichte terugval heeft gehad, revalideren in alle rust al is de rentree in de groep van Beste een kwestie van dagen. Payne zal eerst in het tweede minuten moeten maken om in aanmerking te komen voor een rol bij het eerste. Die weg heeft Jansen al bewandeld. Afgelopen maandag speelde hij een helft mee tegen Vitesse 2. "Daar heeft hij geen reactie op gekregen en ook vandaag kon hij prima trainen. Natuurlijk hangt het af van de training van morgen, maar ik ben hoopvol gestemd dat Anco zaterdag mee gaat naar Rotterdam.

