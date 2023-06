Jaar cel voor ontucht op de gastouderopvang Hoogeveen

Een 47-jarige man uit Hoogeveen is voor ontucht op de gastouderopvang van zijn vrouw veroordeeld tot een jaar cel. De man betaste een 3-jarig meisje.

De Hoogevener heeft langer dan de opgelegde straf in voorarrest gezeten, maar mocht twee weken geleden al naar huis. De rechter schatte toen al in dat dit zou gebeuren en besloot de man niet langer vast te houden.

Lagere straf

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden voor seksueel misbruik met binnendringen negentien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De rechter vindt het binnendringen niet bewezen en gaat uit van het betasten van het meisje. Hierdoor viel de straf lager uit.

Het meisje werd in september 2021 door haar moeder opgehaald van de opvang. In de auto vertelde het kind wat haar was overkomen. Uit dat verhaal valt niet te halen wat er precies is gebeurd. Dat ze betast was, werd wel duidelijk. De advocaat had het kind hierover willen horen. Dat werd niet toegestaan.

Tien plekken DNA

De rechtbank vindt dat er voldoende compensatie hiervoor is gevonden door de moeder te horen. Ook de verdediging kreeg toen de gelegenheid haar hierover bevragen. Dat was volgens de rechter voldoende. De rechter haalde ook bewijs uit de vondst van DNA van de man op het meisje. Op tien plekken in haar ondergoed zat celmateriaal van de man.

Er is onderzocht hoe dit celmateriaal daar terecht kon komen. Niet door alleen te knuffelen, concludeerde de onderzoeker. De rechter neemt het de man in het bijzonder kwalijk dat hij misbruik maakte van het vertrouwen dat in hem was gesteld. De ouders, het kind en ook zijn vrouw vertrouwden hem het kind toe.