Gestrande F-16 blijft nog wel even op luchthaven Eelde: 'Trekt veel bekijks'

De F-16 van de Koninklijke Luchtmacht die gisteravond een voorzorgslanding maakte op Groningen Airport Eelde, blijft voorlopig op de Drentse luchthaven totdat duidelijk is wat het exacte mankement aan de straaljager is.

Dat zegt André Bongers. Hij is woordvoerder van vliegbasis Volkel in Noord-Brabant, vlak bij Uden. Samen met met Vliegbasis Leeuwarden en helikopterbasis Gilze-Rijen is Volkel een van de drie militaire vliegbases van de Koninklijke Luchtmacht in ons land. Maandagavond was Eelde dat noodgedwongen ook even.

Niet in gevaar

"Een van onze vliegers kreeg een indicatie in de cockpit dat er iets mis was met de brandstoftoevoer, waarop we besloten om een voorzorgslanding te maken op Eelde", blikt Bongers terug. Volgens hem was er ondanks de melding geen sprake van neerstortingsgevaar. "Maar het is wel zaak dat het toestel bij zo'n voorzorgsmaatregel zo snel mogelijk aan de grond komt. De bevolking is niet in gevaar geweest, hoor."

Volgens de woordvoerder wordt bij een (mogelijk) defect aan een militair toestel zoals een F-16 uitgeweken naar een militaire vliegbasis, zoals Vliegbasis Leeuwarden. "Daar zijn immers alle faciliteiten die nodig zijn om hulp te kunnen bieden bij zo'n incident, maar die vliegbasis is gesloten vanwege een baanrenovatie. Eelde was het dichtstbijzijnde alternatief voor de noodlanding van de F-16."

Toeval

Dat in vier maanden tijd tweemaal een noodlanding door een F-16 wordt gemaakt op Groningen Airport Eelde is puur toeval, benadrukt Bongers. In maart was het ook al raak. "Als een militaire vliegbasis zoals in Leeuwarden wel beschikbaar was geweest voor een noodlanding, dan was dit helemaal niet opgevallen. Maar omdat Eelde een civiel vliegveld is, trekt zoiets veel meer bekijks, zo ook van de media." Vliegbasis Leeuwarden blijft nog tot medio augustus gesloten.

Hoe lang de F-16 nog op de luchthaven in Eelde blijft staan, hangt volgens Bongers af van de mankementen van het toestel. 'Woensdag gaat er een team naartoe om te kijken wat eraan mankeert. En afhankelijk van de klacht, proberen we het toestel zo snel mogelijk te laten terugvliegen naar Vliegbasis Vonkel. We hebben wel wat vermoedens wat de klachten zijn, maar inspectie moet uitwijzen of dat klopt."