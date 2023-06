Past de 'Muur van Oranjedorp' nou wel of niet in het bestemmingsplan? Dat is dé vraag in de hoorzitting bij de bezwaarcommissie van een aantal Oranjedorpers tegen de gemeente. Volgens de bewoners heeft de gemeente willens en wetens een oogje dichtgeknepen voor de komst van een distributiecentrum van investeerder Solidiam tegenover Oranjedorp. Of was het een ambtelijk ongeluk en zit de gemeente nu met de brokken?

Solidiam wil op 80 meter van de lintbebouwing van het dorp een distributiecentrum bouwen van 400 meter lang en 14 meter hoog. Volgens de gemeente past dat prima in het bestemmingsplan. Volgens de bezwaarmakers staat in de toelichting van het bestemmingsplan waarom het niet kan. En daar kan het in deze kwestie voor de bezwaarcommissie van de gemeente wel eens om draaien: de juridische status van die toelichting.

'Muur van Oranjedorp'

Meerdere inwoners van Oranjedorp zijn niet blij met de komst van het gebouw. De huizen aan de Oosterwijk staan allemaal met de voorzijde naar waar de 'Berlijnse Muur van Oranjedorp' moet komen, zoals het gebouw in de volksmond wordt genoemd.

Aan de overzijde van de Oosterwijk ligt het bedrijvenpark A37, waar het investeringsbedrijf grond van de gemeente Emmen heeft gekocht. Een groenzone scheidt het dorp van het bedrijventerrein. Het distributiecentrum zal straks zo'n 4 meter boven de hoogste boomtoppen uitsteken.

Parkachtig en geen hoogbouw

De familie Vos woont al veertig jaar aan de Oosterwijk en trapte de hoorzitting af met iets wat nu niet meer te achterhalen valt. "Ik zat", zo begint Johan Vos, "destijds in dorpsbelangen en toen dit boerenland industrieterrein werd, is beloofd: het wordt een parkachtig industrieterrein zonder hoogbouw." Deze beschrijving lijkt overigens redelijk in lijn met wat er allemaal in de toelichting van het bestemmingsplan is opgeschreven.

In die toelichting kun je volgens de bezwaarmakers precies lezen wat wel en niet op het bedrijventerrein past. Bezwaarmaker Lex Stax: "Een kavel van circa 2 hectare, terwijl het plan van Solidiam vijf keer groter is." Volgens jurist Sophie Zoer van de gemeente moet je de kavel van 2 hectare zien als 'impressie'. Corine Vink, een andere bezwaarmaker: "Mag ik dat ook doen als ik een huis ga bouwen? Een 'impressie' laten zien terwijl het veel groter en hoger gaat worden?"

De toelichting op het bestemmingsplan

De grootte van de kavel is één van de vele (spel)regels die de omwonenden in de toelichting hebben gevonden. Zo staat er bijvoorbeeld ook in hoe ver je uit de erfgrens moet bouwen en waar je niet mag bouwen omdat er een gasleiding ligt. Daarnaast moeten gebouwen minstens 15 meter van de weg af liggen en mag maximaal 70 procent van een kavel worden bebouwd. Volgens de bezwaarmakers zijn dit allemaal zaken waar de gemeente en Solidiam helemaal, of deels geen rekening mee hebben gehouden.

En volgens het bezwaar van Corine Vink en haar man Patrick Pol staat in het bestemmingsplan dat het distributiecentrum op minimaal 100 meter van de woningen moet komen, en dat is nu 80 meter.

Maar volgens zowel jurist Zoer van de gemeente als Solidiam-projectleider Dave van der Heijden is de toelichting op het bestemmingsplan niet bepalend omdat het geen juridische status zou hebben. "Als die toelichting juridisch geen waarde heeft en er niet toe doet, waarom laat je dan als gemeente zoiets maken?", vraagt bezwaarmaker Corine Vink zich hardop af tijdens de zitting. "Die toelichting is een heel stedenbouwkundig plan met afmetingen."

Gemeente moet gewoon toetsen

Volgens bezwaarmaker Stax moet de gemeente gewoon een toets uitvoeren of het past en heeft de gemeente dat of onvoldoende gedaan of 'te enthousiast de grond verkocht die al twintig jaar braak ligt'. Die toetsing had moeten plaatsvinden voordat de vergunning aan Solidiam werd afgegeven. Datzelfde geldt voor de waterhuishouding en stikstof. Volgens Vink en Pol zijn de huidige wadi-vijvers te klein om al het regenwater van zo'n groot gebouw op te vangen. Solidiam-projectleider Van der Heijden stelt daar tegenover dat de waterafvoer van het gebouw goed is geregeld.

Vink: "Gek dat wij hier moeten zitten. Er zijn spelregels. De gemeente heeft de beheersverordening in haar eigen voordeel gelezen zonder rekening te houden zonder omwonenden en archeologische waarden."

Boven of achter de bomen

Advocaat Zoer van de gemeente liet een afbeelding zien waarin het 14 meter hoge en 400 meter lange gebouw bijna compleet verdwijnt achter de bomen van de Oosterwijk. Ze had daarvoor een afbeelding van Lex Stax bewerkt. In de versie van Stax kijkt hij vanuit zijn woonkamer uit op een muur die hoger is dan hij kan kijken. Zoer had de muur heel veel kleiner gemaakt waardoor het gebouw achter de bomen aan de overkant van de Oosterwijk verdwijnt.

Dat leverde haar hoongelach op van alle bezwaarmakers. En daarna de onvermijdelijke discussie hoe hoog de bomen nou in het echt zijn. Solidiam zelf had ook een artist impression meegenomen. Hierop is het gebouw beter te zien, maar steekt nog steeds grotendeels niet boven de bomen uit, iets wat volgens de bewoners wel degelijk het geval zal zijn. "En in de winter zijn de bomen kaal dus kijk je sowieso tegen een lange grijze muur aan", vult Marin Vos aan.