Pearl Village Festival & Weijdepop gaat door, overeenstemming met de buurt is bereikt

De organisatoren van Pearl Village Festival & Weijdepop in Dalen springen een gat in de lucht. Er is een overeenstemming met de buurt bereikt: het festival op 7, 8 en 9 juli gaat door.

Enkele buurtbewoners kregen naar eigen zeggen steeds meer last van het festival. Het liep volgens hen de spuigaten uit. Zij en de gemeente Coevorden stonden daarom in mei tegenover elkaar voor de rechter in Groningen. Die besliste dat dat gemeente niet zorgvuldig was geweest in de vergunningverlening. Hierdoor werd het niet zeker of het festival wel door kon gaan.

Goed naar elkaar geluisterd

Vele gesprekken tussen de buurtbewoners, gemeente en de organisatoren volgden, zegt Jory Bosch van Pearl Village Festival. Er is volgens hem gediscussieerd, maar ook goed naar elkaar geluisterd. De inkt onder de overeenstemming is nog niet droog, maar het mag worden gemeld: de voorbereidingen mogen verder worden getroffen.

Een belangrijke concessie die is gedaan is de belofte dat dit festival tot en met 2026 op het huidige terrein kan worden gehouden. Na 2026 zal sowieso moeten worden verkast naar een ander terrein. Ook worden niet meer dan 5.000 bezoekers per dag toegelaten. "Het wordt geen zwarte cross, waar zij bang voor waren", aldus Bosch.

Minder plastic

Er worden recyclemaatregelen getroffen, zodat minder plastic rond het terrein zwerft. En de schoonmaakwerkzaamheden gebeuren niet 's nachts, maar de volgende ochtend. Er komt een aangepast fietsplan, waardoor de buurt meer wordt ontzien. Het festival wordt meer naar achteren geplaatst, verder van de woningen. Security zorgt ervoor dat de bezoekers na het festival sneller huiswaarts keren en niet blijven hangen.