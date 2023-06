Heineken is wanbetaling Tapperij Meppel zat en wil ontruiming

Heineken wil geen zaken meer doen met zijn huurder Tapperij aan het Kerkplein in Meppel. Tapperij loopt achter in het betalen van de huurpenningen. De huurschuld is volgens de bierbrouwer opgelopen tot ruim 113.000 euro. De zaak moet worden ontruimd, vindt Heineken en stapte dinsdag naar de rechter.

De eigenaar van het pand aan het Kerkplein 10 is Leo de Boer. Die verhuurt dit aan Heineken, die op zijn beurt weer verhuurt aan Tapperij bv. Deze constructie bestaat sinds december 2018. Daarnaast heeft Heineken geld geleend aan de Tapperij. Ook de terugbetaling van dat bedrag stagneert.

Nieuwe koper

In november stonden de partijen al eens voor de rechter om hetzelfde. Toen kwam Tapperij met een koper op de proppen. Dit bracht weer nieuw licht op de mogelijkheid tot afbetaling van de achterstanden. De rechter woog dit mee in de beslissing en liet Tapperij zijn plek in het pand houden.

De Tapperij kende voor die tijd forse tegenslagen, onder meer door de coronamaatregelen. In april 2022 moest het café opnieuw dicht. Deze keer vanwege asbest dat rond dwarrelde. Eigenaar van de Tapperij Ben de Valk besloot daarna de boel te verkopen.

Slecht verkoopbaar

Dat bleek nog niet gemakkelijk. De huurprijs is hoog, het pand is niet geïsoleerd en er is fors achterstallig onderhoud. Uiteindelijk vond De Valk in Michel Savelberg de nieuwe eigenaar. Savelberg beheert ook Club Cilver in Meppel.

Met de verkoop kon de schuld bij Heineken worden ingelost. Maar de brouwerij frustreerde volgens De Valk de koop door in te fluisteren dat de verkoopprijs wel erg hoog lag. De verkoopprijs ging alsnog met 50.000 euro naar beneden.

Heineken ontkent de manipulatie met klem. Er is niets ingefluisterd, wel gepoogd informatie te krijgen bij de nieuwe eigenaar. "Het is normaal dat die met een businessplan komt dat door ons wordt beoordeeld. Hij kwam met een handgeschreven kladje waar we niets mee konden", zegt advocaat Harm Heynen namens Heineken.

Geen opvolger

Savelberg zou tegenover Heineken hebben verklaard dat hij geen overeenkomst met de Tapperij heeft getekend. In principe moet de Tapperij hun afspraken met Heineken nakomen, vindt Heynen. "En als zij een opvolger hebben gevonden die de goedkeuring van Heineken heeft, dan wordt het anders." Maar die opvolger is er volgens Heynen niet.