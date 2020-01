Gemeente plaatst toch noodaggregaat op Camping Anloo

Het aggregaat is bedoeld voor één bewoner die erg afhankelijk is van zijn scootmobiel. De andere bewoners van de camping zullen zelf aan hun stroombehoefte moeten voldoen. Ko Vester, die zich inzet voor de problemen van de bewoners, is blij dat de gemeente toch met een stroomvoorziening over de brug is gekomen. "Het geeft je een goed gevoel dat er eentje geholpen is. Het is niet voldoende, maar er gebeurt toch wat", zegt Vester.

Een aantal andere bewoners heeft een eigen aggregaat, maar er zijn ook bewoners die de nacht zonder elektriciteit door moeten brengen. Wel hebben de meeste bewoners een warmtebron zoals een hout- of gaskachel in huis.

Donkere nacht

De camping wacht hoe dan ook een donkere nacht. Veel bewoners hebben daarom maar kaarsjes aangestoken. Zoals de 74-jarige Arend Zweers, die de nacht door moet brengen in een verder donkere woning. Hij laat zich niet uit het veld slaan door wat er gisteren en vandaag is gebeurd. "Er is hier al jaren gedonder met de elektriciteit. Dit zag ik dus wel aankomen. Maar ze krijgen mij hier niet weg. Ik ga hier niet weg."

Een groep campingbewoners trok 's avonds naar de raadsvergadering van de gemeente Aa en Hunze in Gieten. Ze willen dat de gemeente snel een oplossing verzint voor het stroomprobleem. Toen burgemeester Anno Wietze Hiemstra de vergadering na het bespreken van de campingproblematiek wilde voortzetten met andere onderwerpen, werden de bewoners onrustig. Hiemstra moest de vergadering schorsen en hij schakelde ook de politie in. Uiteindelijk eindigde de avond rustig en zonder al te veel problemen, maar de bewoners gingen met een ontevreden gevoel naar huis. Vanuit de politiek kregen zij weinig bijval.

Lees ook: