Streep door snelle flexwoningen voor honderd spoedzoekers op PBH-terrein Zuidlaren

Tynaarlo zet weer een streep door de snelle bouw van flexwoningen voor honderd statushouders en spoedzoekers achterop het vroegere Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren. Het plan blijkt bij nader inzien juridisch te complex en te duur.

Voor het snel bouwrijp maken van de bouwlocatie trok de gemeenteraad van Tynaarlo twee maand geleden nog 750.000 euro uit. En dit jaar had de tijdelijke huisvesting voor tachtig statushouders en twintig spoedzoekers al klaar zullen zijn. Maar er komt niks dit jaar. De betrokken woningcorporaties die het moeten uitvoeren zien het flexplan uiteindelijk niet zitten.

Financiële risico's

"De financiële risico's zijn te groot", vinden de regionale woningbouwcorporaties SEW (Stichting Eelder Woningbouw) en Woonborg. Daarmee is het plan mislukt, en moet het college van burgemeester en wethouders een nieuw scenario bedenken, om toch binnen de gemeente snel huisvesting te regelen voor vooral statushouders. Want Tynaarlo moet hiervan nog tientallen opvangen.

De snelle bouw van een dertigtal flexwoningen op het PBH-terrein leek de ultieme oplossing voor de hoge nood op de Tynaarlose woningmarkt. En was mede bedoeld om de vastgelopen asielketen wat te ontlasten. Statushouders die al tijden op een huis wachten, kunnen dan uit de azc's uitstromen zodat daar voor andere asielzoekers weer plek vrijkomt. En zo wordt Ter Apel ook ontlast. Maar de praktijk, om dit alles snel te fiksen, blijkt vele malen weerbarstiger, zo ontdekte wethouder Miguel Ririhena (GroenLinks) de laatste weken.

750.000 euro

De wethouder had begin april in een lastige raadsvergadering nog met veel pijn en moeite de 750.000 euro losgepeuterd voor het bouwrijp maken van de flexlocatie, die achterop het terrein van de PBH-hoeve was gepland. De kritiek was vooral dat het wel 'erg veel geld' was voor huizen die er slechts vijf tot zeven jaar zouden staan. Amper een paar weken later trekken de woningcorporaties de stekker eruit. Ze zagen te veel haken en ogen. En de gemeente zou het project niet zelf ontwikkelen, zo was afgesproken met de raad.

'Te veel haast'

De politieke partijen in Tynaarlo vinden het jammer dat het zo gelopen is. Al verdiende het hele project niet de schoonheidsprijs. "Er was te veel haast, om vervolgens struikelend tot de conclusie te komen dat het niet lukt", zei PvdA-raadslid Erik Gerritsen. "Maar nu wel voorwaarts. Want we hebben wel als gemeente statushouders te huisvesten."

Wethouder Ririhena zet de ambtenaren nu als de wiedeweerga aan het werk met een nieuw scenario. Dat moet ervoor zorgen dat zowel op de korte als lange termijn een versnelling komt in de woningbouw. Want het blijft zaak voor Tynaarlo, om op tijd voldoende statushouders een huis te bieden. Ze moeten er in elk geval 94 huisvesten dit jaar.

Lange wachtrij

Maar die huurhuizen zijn er nu niet. Bovendien kampt Tynaarlo nog met een veel langere wachtrij aan huizenzoekers. Zoals spoedzoekers die bijvoorbeeld door een scheiding snel een huis nodig hebben. En dan zijn er nog de jonge starters die een betaalbare woning willen. Daarom wil het college ook niet het huidige aanbod van vrijkomende huurhuizen aan statushouders verder verruimen, om hoe dan ook aan de vereiste taakstelling te voldoen. "Daarmee roep je weerstand op", zo vreest wethouder Ririhena, "en dan raak je het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen kwijt."

Regie kwijt?

De politiek vraagt zich af, nu de snelle flexwoningen niet doorgaan, wat de gevolgen zijn als Tynaarlo dit jaar niet voldoende statushouders opvangt. "Raken we dan de regie kwijt, en neemt de provincie dan de zeggenschap over, en wijzen zij dan huizen toe?"

Volgens Ririhena zal het zo'n vaart niet lopen. Aan de provinciale regietafel, waar Drents overleg is over de de verdeling van allerlei soorten vluchtelingen (asielzoekers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen, Oekraïners en statushouders) staat Tynaarlo er volgens de wethouder 'best goed voor'. "We doen veel op het gebied van vluchtelingenopvang, dus we verzaken niet. De provincie weegt mee wat we in de hele asielketen doen," aldus de wethouder.

Azc voor 250 asielzoekers

Daar komt volgens burgemeester Marcel Thijsen nog eens bij dat Tynaarlo ook al een tijdje serieus in overleg is met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over een asielzoekerscentrum voor 250 vluchtelingen. "We zijn van de longlist naar de shortlist gegaan."

Daarvoor zijn twee locaties in beeld. Welke die zijn, kan de burgemeester pas in september aangeven, zo zegt hij. Bedoeling is dat eind volgend jaar het nieuwe azc er komt. Dat komt dan in plaats van de opvang voor 200 asielzoekers die sinds medio 2021 in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde zit. Afgesproken met het COA is, dat ze de locatie drie jaar konden gebruiken. Daarna komt er woningbouw.

Derde kwartaal voorstel

Nog in het derde kwartaal, dus na het zomerreces, wil wethouder Ririhena de partijen aangeven hoe hij het probleem met het woningtekort voor statushouders en spoedzoekers straks wil tackelen. En ook op welke plekken hij de woningbouw denkt te versnellen.

Maar een kant-en-klaar plan, met ondermeer hoeveel huizen waar, in welke vorm en per wanneer, daar hoeft de politiek echt nog niet op te rekenen, zo temperde Ririhena meteen de verwachtingen. "Het hoogst haalbare is dan een procesmatig overzicht", aldus de wethouder.

In elk geval is gisteravond alvast raadsbreed uitgesproken, dat flexwoningen in Tynaarlo eventueel een langere gebruikstijd krijgen dan slechts vijf of zeven jaar. De tijdelijke huizen moeten verplaatst of ingepast worden in andere bouwlocaties in de gemeente. Vooral om de hoge kosten te drukken.

Traantje bij VVD-voorman