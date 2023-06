Drenten blij met uitslag Statenverkiezingen en trots op hun eigen buurt

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat Drenten zich vooral verbonden voelen met andere Drenten, maar nog meer verbondenheid met hun eigen buurt. Hoe dichterbij, des te meer verbondenheid bij Drenten. Daarmee verschilt het gevoel niet veel met het onderzoek dat voor de Statenverkiezingen gehouden is.

Aan de cijfers is te zien dat bij mensen die verder van de Randstad af wonen meer binding is met de streek, de gemeente of de provincie dan met Nederland of de Europese Unie. Hoe verder mensen bij de Randstad vandaan wonen, de meer afkeer hebben de mensen tegen landelijk beleid.

Juist mensen in provincies als Utrecht en Noord-Holland voelen zich meer Nederlander dan inwoner van hun eigen gemeente of provincie.

'Rutte moet weg'

Drenthe geeft het vertrouwen in de politiek een cijfer 3,5 op een schaal van 10. Terwijl dat inwoners van de meer Randstedelijke provincies een 4,3 geven.

In Drenthe zegt de meerderheid dat minister-president Mark Rutte moet aftreden; twee derde van de Drenten wil in meer of mindere mate dat de minister-president opstapt. Van de theoretisch opgeleiden vindt de helft dat hij moet opstappen, maar vooral bij de praktisch en middelopgeleide Drent speelt dat sentiment.

Vertrouwen in eigen buurt

Kijkend naar de verdeling onder de verschillende leeftijdscategorieën blijkt dat jongeren in Drenthe milder voor de zittende politiek zijn, dan de ouderen. Vooral het geloof in de provinciale politiek is hoger bij de jongere Drent dan bij de oudere. Ook zijn de jongeren gematigder over het vertrouwen in de landelijke politiek.