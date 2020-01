Boetes voor 'laden en lossen' in Borger: 'Pure pesterij'

Cultuurpodium VanSlag is gevestigd in de kerk in Borger (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

De stoom komt nog net niet uit de oren van Henk Eggens van VanSlag in Borger. Hij ergert zich kapot aan boetes die worden uitgedeeld als bands hun auto's staan uit te laden voor een optreden in de kerk, waarin het cultuurpodium is gevestigd.

Afgelopen weekend bijvoorbeeld was het weer raak. "Black Lake trad hier op. Het naar binnen slepen van alle apparatuur, daar ben je zo anderhalf uur mee bezig. Dat doe je niet in tien minuten."

Die tien minuten spelen een belangrijke rol in dit verhaal. De gemeente Borger-Odoorn stelt namelijk dat 'als er langer dan tien minuten geen laad- en losactiviteiten worden waargenomen, dat er dan beboet kan worden'. En dat is precies wat er gebeurt. In een video die Henk Eggens op de Facebookpagina van zijn cultuurpodium plaatste, is te zien hoe twee handhavers een boete uitschrijven. Kosten: 95 euro, plus 9 euro administratiekosten.

Nul op het rekest

"Ik heb helemaal niets tegen die handhavers. Die doen gewoon hun werk. Zij volgen de regels van de gemeente op. En juist daar heb ik moeite mee, met deze regels. We hebben hier een concertzaal te runnen. Dan moet je toch fatsoenlijk kunnen in- en uitladen? We hebben maar één ingang voor alles en dat is aan de voorzijde van de kerk. Alles moet door 'de toren' naar binnen. Al langer dan een jaar probeer ik bij de gemeente vergunningen te regelen. Ik vraag ontheffingen aan, maar ik krijg nul op het rekest. Ik kom er niet door."

'Het wordt ons onmogelijk gemaakt'

Eggens runt VanSlag nu zo'n zeven jaar, maar hij heeft af en toe het gevoel dat de gemeente hem liever kwijt is dan rijk. "Het is de manier waarop het gaat. Ik ben er klaar mee. Het is pure pesterij. Het wordt ons onmogelijk gemaakt. De redelijkheid is ver te zoeken."

Wat Eggens daarnaast tegen de borst stuit is dat andere auto's wel mogen 'parkeren' bij de kerk. "Ze zijn hiernaast bezig met Hunebedcity. Daar staan hele dagen bouwvakkers met hun busjes voor de deur. En dat snap ik, die moeten gewoon hun gereedschap onder handbereik hebben. Die mogen er schijnbaar wel staan. En wat te denken van een aanhanger van de gemeente. Die staat er ook gewoon. Het kan dus wel, maar waarom wij niet?"

Eggens zou graag zien dat de gemeente Borger-Odoorn hem tegemoetkomt en hem voor de bands overdag ontheffing verleent. Daarnaast zou hij graag willen dat er geparkeerd kan worden rondom de kerk. "Bijvoorbeeld vanaf 17.00 uur, voor bezoekers van concerten hier in de kerk, maar ook voor bezoekers van de restaurants om het plein. Want ook dat komt regelmatig voor: kom je als bezoeker na een optreden terug bij je auto, ligt er een prent onder de ruitenwisser. Die mensen komen hier nooit weer."

Reactie gemeente De gemeente Borger-Odoorn laat in een reactie weten dat het bij de kerk in Borger niet is toegestaan om te parkeren. Laden en lossen is wel toegestaan. "Op het moment dat er langer dan tien minuten geen laad- en losactiviteiten worden waargenomen, kan hiervoor beboet worden. Er is dan namelijk sprake van parkeren. Laden en lossen zelf mag, ook als dit langer dan tien minuten duurt." "Afgelopen weekend hebben onze boa's inderdaad auto's bekeurd die op het plein bij de kerk in Borger geparkeerd stonden", zegt een woordvoerder. "Omdat deze auto's er langer dan tien minuten zonder activiteit stonden, zijn er bekeuringen uitgeschreven. Gezien het bovenstaande zien wij geen aanleiding voor kwijtschelding van de boetes. De ontvangers van de bekeuringen hebben de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan." 'Geen reden om beleid te veranderen' Daarnaast laat de gemeente weten dat sinds begin 2019 de nieuwe regels van de blauwe zone op het plein bij de kerk in Borger van kracht zijn. "Met dit nieuwe parkeerbeleid komen we tegemoet aan de wensen van de samenleving (ondernemers en omwonenden). Recentelijk is er in het kader van de evaluatie van de blauwe zone overleg geweest met de ondernemersvereniging en dorpsbelangen. Op basis hetgeen daar besproken is, zien wij geen reden om het beleid te veranderen voor het plein bij de kerk in Borger."

Lees ook: