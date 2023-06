LTO Noord-voorzitter Bruins na impasse landbouwakkoord: 'Het is onhoudbaar'

"Er is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk", zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. Boerenorganisatie LTO stapte gisteravond uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord.

Bruins zat samen met de landelijke voorzitter Sjaak van der Tak namens de LTO aan tafel met minister Adema van Landbouw. De ochtend na het geklapte overleg spreekt Bruins van een spijtig besluit. "We zijn op advies van Johan Remkes gestart met een overleg, omdat er een ernstige vertrouwensbreuk was tussen landbouw en politiek. Maar na acht maanden moeten we constateren dat er onvoldoende duidelijkheid en perspectief wordt geschetst voor de landbouwsector. Dus met pijn in het hart, moeten we constateren dat het niet gaat lukken."

Volgens Bruins is er een opeenstapeling van regelgeving die alleen maar toeneemt. "Je zou eigenlijk op gerichte doelen moeten sturen. Wat we nu zien, is dat er hele algemene maatregelen worden genomen die de lading niet dekken. Die zijn een stuk duurder, waardoor de kosten voor de boeren ook enorm toenemen. Het is op deze manier niet meer haalbaar voor ons."

Landbouwakkoord onhoudbaar

Naast LTO is ook het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK) uit het overleg gestapt. NAJK-voorzitter Roy Meijer uit Witteveen betreurt de gang van zaken. "Wij vinden het ontzettend jammer dat LTO eruit is gestapt, maar het is aan elke partij voor zich om hier een keuze in te maken. Nu ook LTO is opgestapt, betekent dit voor ons dat het proces van het landbouwakkoord onhoudbaar is geworden", zegt Meijer.

Vandaag wordt er verder gepraat over het landbouwakkoord. LTO zal bij die gesprekken nog aanschuiven om haar besluit toe te lichten. Bruins ziet een toekomstig akkoord somber in: "Ik kan het me bijna niet voorstellen dat het kabinet met een landbouwakkoord komt waarin de landbouwsector niet vertegenwoordigd is. Dat zou ik heel onverstandig vinden."