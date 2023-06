TT-camping Paasloo maakt zich op voor de eerste gasten

Het stuk land waar normaal de paarden van de familie De Weerd in de wei lopen, verandert sinds 2019 een keer per jaar in een TT Camping. "De eerste editie verliep direct boven verwachting. Gezellig druk, geen trammelant. Maar ja, daarna kwam corona", herinnert de campingeigenaar zich. "Maar sinds corona gaat het weer prima. We zien dezelfde gasten vaak terugkeren."