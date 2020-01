Voor- en tegenstanders verdubbeling N34 op eerste informatieavond in Borger

De provincie Drenthe wil de weg veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Daarvoor moeten minimaal één lang stuk van 12 kilometer en maximaal vier korte stukken van 3 kilometer tussen Zuidlaren en Klijndijk worden verdubbeld. De rotonde van de N34 en de N33 in Gieten veranderen in een klaverblad of een fly-over krijgen, een soort viaduct.

Gebruikers en omwonenden: voor en tegenstanders

Een dagelijkse gebruiker van de weg is voor een algehele verdubbeling. "Kijk naar de N33. Hoe goed rijdt het daar door sinds de verdubbeling. Zorg dat vrachtwagens en bussen alleen de rechter rijstrook gebruiken. De N34 hoeft niet sneller, maar moet veiliger."

Sandra en Frits Heukers wonen aan de N34 bij de afslag Exloo. Eén van de vier wegdelen die onderzocht wordt voor verdubbeling ligt bij hen voor de deur, bij de afslag die onlangs ongelijkvloers is gemaakt. Sindsdien is het verkeerslawaai er toegenomen omdat er harder gereden wordt, zeggen ze. Een verdubbelde N34 komt nog weer dichter op hun huis te liggen. Beide zijn ook dagelijks gebruiker van de N34. Frits: "Als het verkeer tegen zit ben je 3 minuten later op het Julianaplein in Groningen, dus daar hoef je het niet voor te doen."

Als de verdubbeling hier komt, kan ik de camping wel opdoeken Campingeigenaar Ronald Oudekerk

'Gewoon 80 rijden'

Sandra gelooft niet dat de verkeersveiligheid beter wordt bij verdubbelen: "Veel ongelukken ontstaan door appen onderweg. Bij een verdubbeling komt er wel een middenvangrail, maar je hebt vandaag op de A7 gezien dat een vrachtwagen ook daar over heen schiet." Frits: "Laten ze het maar doen zoals op de N36 richting Almelo. Daar hebben ze de twee enkele rijbanen uit elkaar getrokken en er een vangrail tussen gezet. Afgelopen met inhalen en gewoon 80 rijden. Dat is veilig."

Campingeigenaar Ronald Oudekerk van camping De Zeven Heuveltjes zit ook niet te wachten op dubbele rijbanen. "Dan wordt er harder gereden, dus meer lawaai, en daar zitten mijn campinggasten niet op te wachten. Oudekerk was ook betrokken bij het ongelijkvloers maken van de N34 met de kruising Exloo en het opheffen van de aansluiting Ees. "Daar zijn bomen verdwenen die het geluid redelijk tegenhielden." Een geluidswal vindt hij geen oplossing, want dat verziekt het uitzicht. "Als de verdubbeling hier komt, kan ik de camping wel opdoeken."

Knooppunt Gieten aanpakken!

Dat het N33-N34-knooppunt Gieten moet worden aangepakt, daar zijn vriend en vijand het op de informatieavond over eens. "Daar zal niemand op tegen zijn, behalve misschien de omwonenden", zegt een voorstander. "Als dat verkeersknooppunt verbeterd is, kijk dan nog maar eens naar de noodzaak voor gedeeltelijk verdubbelen. Misschien is het doorstromingsprobleem van de weg dan al wel opgelost", besluit een tegenstander van verdubbelen.

De vier onderzoeksweggedeelten voor de gedeeltelijke verdubbeling N34 (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)