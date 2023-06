Meppeler duiker Ronny Veerman over duikboot Titan: 'Ik zie het somber in'

Volgens de Canadese kustwacht zijn er gisteren geluiden opgevangen tijdens de zoektocht naar de duikboot. Naar aanleiding daarvan zijn er onderwaterrobots naar die plek gestuurd om op zoek te gaan naar de oorsprong van het geklop, maar vooralsnog heeft dat niks opgeleverd. "Het zou best kunnen dat er geluiden zijn opgevangen door de sonarapparatuur, maar dan nog is het zoeken naar een spelt in een hooiberg", denkt Veerman.

Veel wrakstukken

Bovendien heb je volgens Veerman ook te maken met een extreem zoekgebied. "De onderzeeër is in de buurt van het wrak van de Titanic gezonken en van de radar verdwenen, en in dat gebied is het een catastrofe aan rommel. Er ligt een enorm gebied aan wrakstukken van de Titanic die allemaal op de sonarapparatuur verschijnen. Kortom, al zou je dus wat zien op de sonarbeelden, dan nog kun je met geen enkele zekerheid zeggen dat het gaat om de vermiste duikboot."

Daar komt ook nog eens bij dat de juiste apparatuur niet snel voorhanden is. "Dit is zo'n ingewikkelde zoekoperatie, waarbij je zulke specifieke apparatuur nodig hebt, dat heb je simpelweg pas over een paar dagen op de plek van de zoektocht bent. Tegen die tijd is de overlevingskans van de inzittenden al geminimaliseerd, als het al niet te laat is", zegt Veerman.

Zuurstof in de knel

Volgens het bedrijf OceanGate, dat de expeditie met de Titan uitvoert, is er voor 96 uur aan zuurstof aan boord. Dat lijkt veel, maar volgens Veerman moet je anders naar dat gegeven kijken. "Je zit met vijf inzittenden in een kleine ruimte, waarin de spanning met de minuut toeneemt. Je kan wel nagaan dat de ademhaling dan een stuk hoger ligt dan in een 'normale' situatie. Ik schat dan ook in dat het zuurstofniveau in de onderzeeër met rasse schreden daalt, en dat de 96 uur bij lange na niet wordt gehaald."

Meerdere oceanologen, diepzee-expeditielieden en een ex-manager van het bedrijf OceanGate hebben in 2018 al gewaarschuwd voor een ramp. Volgens hen was er een 'slechte' kwaliteitscontrole en zouden de veiligheidsprotocollen niet op orde zijn. Het zorgde ervoor dat de toenmalig directeur, David Lochridge, werd ontslagen.

Gigantische operatie

Veerman vindt dat de passagiers niet veel te verwijten valt. "Zij zijn helemaal niet ingelezen op de mogelijke gevaren. Ze hebben getekend voor hun eigen doodvonnis."