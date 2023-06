Hoogeveen krijgt 4,8 miljoen euro om woningbouw te versnellen

De gemeente Hoogeveen heeft 4,8 miljoen euro gekregen van het Rijk om de woningbouw te versnellen. Het geld wil de gemeente inzetten om meer huizen te bouwen in het stadscentrum. Ook wordt het geld gebruikt om het westelijke gedeelte van het centrum te verbinden met het stationsgebied.

Omdat voor elkaar te krijgen gaan bestaande wegen, fietspaden en andere infrastructuur op de schop. Wethouder Jan Zwiers noemt het prachtig nieuws. Volgens hem is er grote behoefte naar woningen vanuit de inwoners van Hoogeveen. Ook betaalbare huizen staan hoog op het lijstje. De gemeente hoopt het geld daar ook voor in te zetten.

Verbinding Zwolle

Vorig jaar kreeg Hoogeveen al 14,7 miljoen euro van het Rijk om de woningbouw te versnellen. Daar komt dus nu nog eens bijna vijf miljoen bovenop. De gemeente wil een aantrekkelijke plek zijn voor mensen die bijvoorbeeld van Hoogeveen naar Zwolle of het Noorden reizen voor werk. Daarom wordt ook er geïnvesteerd in het bouwen van woningen vlakbij het station.

"Samen met de hele regio staan we voor een enorme uitdaging op het gebied van woningbouw. Het tempo waarin we huizen bouwen moet flink omhoog om aan de vraag te voldoen", vertelt Zwiers. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de plannen worden uitgevoerd.