Meer dan eens per dag: medewerkers van Isala krijgen steeds vaker te maken met agressie

Je haalt nu de dokter erbij, domoor! Het kan zo een opmerking zijn naar een medewerker van Isala. "En dan is domoor nog héél netjes", zegt Monique de Haan, woordvoerder van Isala. Medewerkers van de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle krijgen vaker te maken met onbeschoft gedrag en agressiviteit. Dat gebeurt dit jaar gemiddeld zeker eenmaal per dag.

In enkele gevallen heeft het ziekenhuis ook aangifte gedaan tegen bezoekers die zich agressief gedroegen. Het gaat om fysieke misdragingen en ook verbale agressiviteit of bedreigingen. "Het is overal. Op de parkeerplaats, via de telefoon, in de wachtkamers of in de verpleegafdeling. Het is niet dat het er ergens bovenuit springt", zegt De Haan.

Daarom blaast het ziekenhuis een oude campagne van Sire nieuw leven in. Het gaat om de campagne 'Doeslief'. Door middel van posters in de ziekenhuizen en door het delen van video's online wil het ziekenhuis mensen bewust maken van het agressieve gedrag. "Maar agressief gedrag went nooit en raakt ons persoonlijk. Wij kunnen ons werk het beste doen als we prettig met elkaar kunnen omgaan."

Melding van agressiviteit per dag