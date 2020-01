Teleurstelling en scepsis schaderegeling kleine gasvelden

Volgens de minister hebben mensen rond de kleine velden minder grote schades en daardoor ook minder recht op schadevergoeding. Het Inter Provinciaal Overleg, samenwerkingsverband tussen alle provincies in Nederland, is teleurgesteld in minister Wiebes. Wiebes creëert rechtsongelijkheid tussen Groningers en omwonenden van kleine gasvelden in de rest van het land.

200 kleine gasvelden

Voor die kleine velden geldt straks toch een andere schaderegeling dan voor Groningers. Het gaat over het voorstel voor de schaderegeling voor omwonenden van kleine velden. Onder Nederland liggen ruim 200 van die gasvelden, waarvan de meeste in het Noorden.

Ook in Drenthe zijn zulke velden te vinden. Voor bewoners op en rond het grote Groninger gasveld is eerder een schaderegeling opgesteld. Rond de kleine velden geldt geen omgekeerde bewijslast, zoals dat wel geldt voor Groningers.

'Absurd'

Ook de leden van stichting GasDrOvF, een samenwerking tussen verschillende bezorgde burgergroepen in Drenthe, Friesland en Overijssel, zijn bezorgd. Niet voor niets ook, meent gedeputeerde Stelpstra: "Eigenlijk is het absurd. Want de maatschappijen zeggen: 'er is niet zoveel aan de hand en een aardbeving komt eigenlijk nooit voor'. Dat je dan toch zóveel moeite moet doen om zo'n regeling te krijgen, gaat er bij mij als simpele bestuurder niet in."

Ook Rita Pos van stichting GasDrOvF vindt dat Wiebes terug moet naar de tekentafel. "Of er na een aardbeving aan 100 huizen schade is of aan 10, dat moet voor de schadevergoeding natuurlijk helemaal niets uit maken."

Marijke Sterk valt haar bij: "Deze regeling zegt dat je minder schade en minder rechten hebt als je woont in dunbevolkt gebied. Maar wat heeft dat met mijn schade te maken? Die wil ik nog steeds gewoon vergoed hebben. En daar zou ik niet meer moeite voor moeten doen dan iemand die in dichtbevolkt gebied woont."

Bureaucratische rompslomp

Bovendien dreigt voor de kleine velden een bureaucratische rompslomp om schade aan te kunnen tonen, veel meer dan waar Groningers mee te maken krijgen als ze schade hebben door gaswinning.

Boven het Groningerveld is het schadeprotocol zo opgesteld dat potentiële gedupeerden niet in een bureaucratische molen belanden. Schade wordt betaald door de Rijksoverheid die dat verhaald op de mijnbouwbedrijven. In de regeling voor de kleine velden houden de gaswinners inspraak in de beoordeling van de schades. Daar gaat wel de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade tussen zitten waar schademelders terecht kunnen.

Stelpstra wil dat de schade-uitkering rond kleine gasvelden via de Rijksoverheid had gelopen en de schade daarna verhaald wordt op de mijnbouwbedrijven. Wiebes laat nu de mijnbouwbedrijven de schade betalen. Alleen bij veel meldingen van schade in een gebied kan worden afgesproken dat de overheid uitkeert en de schade op de gaswinners verhaalt. Maar om tot zulke afspraken te komen, zitten die bedrijven ook weer aan tafel. En daar wil Stelpstra ze juist weg hebben.

Tjisse Stelpstra en zijn IPO-collega's willen de regeling een kans geven maar zijn erg sceptisch. "Ik hoop dat de mijnbouwbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Maar het geloof in deze regeling komt bij mij wel door het zien."

Op donderdag 6 februari wordt in de Tweede Kamer gesproken over het voorstel voor een schaderegeling voor kleine velden.