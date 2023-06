GKN Fokker Hoogeveen gaat onderdelen ontwikkelen voor vliegende taxi

Bouwer van vliegtuigonderdelen GKN Fokker gaat zakendoen met het Amerikaanse bedrijf Joby Aviation. Laatstgenoemde staat bekend om het maken van elektrische vliegende taxi's. Fokker gaat roertjes maken voor de vleugels en de staart van het voertuig. De ontwikkeling daarvan gaat plaatsvinden in het technologiecentrum in Hoogeveen.

Beide partijen hebben een meerjarencontract afgesloten. Joby kiest voor Fokker, omdat ze lichtgewicht kunststofonderdelen kunnen maken. Daar heeft het bedrijf naar eigen zeggen een wereldwijde voorsprong in. De productie begint in Hoogeveen, maar op den duur neemt de fabriek van Fokker in Mexico de werkzaamheden over.

Nieuw technologiecentrum

Fokker opende onlangs in Hoogeveen een technologiecentrum, in de buurt van de bestaande fabriek. Daar doet het bedrijf onderzoek om de luchtvaart duurzamer en sneller te maken. De organisatie heeft daar miljoenen in geïnvesteerd. Fokker wil naar eigen zeggen de voorsprong die ze hebben opgebouwd met de lichte kunststofonderdelen verder uitbouwen. Uiteindelijk moet het ook voor meer werkgelegenheid zorgen.

Het nieuwe onderzoekslab is onderdeel van een groter plan. GKN Fokker wil inzetten op nieuwe duurzame luchtvaarttechnieken. In totaal is daar tachtig miljoen euro voor beschikbaar. Dat geld is niet alleen geïnvesteerd in het centrum in Hoogeveen. Het wordt ook ingezet voor de andere locaties van het bedrijf in Nederland. Zo worden elektrische bekabelingssystemen verder ontwikkeld.