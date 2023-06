Landbouwoverleg definitief geklapt, kabinet gaat zelf maatregelen nemen

Het landbouwoverleg ligt volledig stil. Nadat LTO aangaf niet te willen doorpraten met minister Adema van Landbouw hebben de overige partijen ook aangegeven niet door te willen zonder LTO, aangezien het zonder LTO niet geloofwaardig zou zijn om door te praten.

Gisteravond werd bekend dat LTO en het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK) uit het overleg stapten, omdat ze spraken van een ernstige vertrouwensbreuk.

"We zijn op advies van Johan Remkes gestart met een overleg, omdat er een ernstige vertrouwensbreuk was tussen landbouw en politiek. Maar na acht maanden moeten we constateren dat er onvoldoende duidelijkheid en perspectief wordt geschetst voor de landbouwsector. Dus met pijn in het hart, moeten we constateren dat het niet gaat lukken", vertelde LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins vanochtend.

Zelf maatregelen nemen

Landbouwminister Piet Adema gaat vrijdag met het kabinet kijken naar een eigen maatregelenpakket voor de boerensector nu het niet is gelukt om een landbouwakkoord te sluiten.

Volgens de bewindsman betekent dat slecht nieuws voor de hele agrarische branche omdat het kabinet niet per definitie alle uitonderhandelde maatregelen overneemt. "We gaan meer kijken naar onze standpunten waarvandaan we vertrokken waren", zei Adema over de opstelling van het kabinet.

De verantwoordelijke minister zegt dat de partijen in het landbouwoverleg er voor "95 procent of misschien wel meer" uit waren. "Maar LTO heeft de laatste stap niet durven zetten", zegt Adema over het stoppen van de boerenorganisatie met de onderhandelingen.

De toekomst van de landbouw

LTO-voorman Sjaak van der Tak zei vanmorgen wel dat hij bereid is om in de tweede helft van het jaar weer te overleggen, maar niet over het huidige landbouwakkoord.