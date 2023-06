Komisch en helemaal van deze tijd: Assen heeft een TT-puzzel

Voor het maken van de puzzel zocht Hartog een tekenaar en die vond hij in oud-Assenaar Simon van der Molen. "We hebben eens samen gezeten en toen is het balletje gaan rollen. We zijn schetsen gaan maken. Ik was direct enthousiast. Voor mij is dit een leuk onderwerp, want het is bekend terrein. Als Assenaar ben ik altijd naar de TT-Nacht geweest. Bovendien kan ik hier heel veel fantasie in kwijt", zegt Van der Molen.