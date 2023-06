Cel geëist voor ontucht met 12-jarige in bos Emmen

Een 36-jarige man uit Valthermond heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan ontucht met een 12-jarig meisje. Hij betaste haar op een kleedje in een bos in Emmen. Tegen de man is een celstraf van acht maanden geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

De man was depressief en voelde zich bijzonder eenzaam, zei hij woensdag tegen de rechter in Assen. Hij erkende ook het sturen van naaktfoto's van hemzelf en dat hij die ontving van het meisje. Dit betekent dat hij zich ook schuldig heeft gemaakt aan het maken en bezitten van kinderporno, vindt de officier van justitie.

Grenzen aangeven

De Valthermonder kwam begin 2021 uit een langdurige relatie, vertelde hij aan de rechters. Hij voelde zich verloren en het aangaan van een nieuwe relatie lukte maar niet. Via, via kwam hij in contact met het meisje. Er ontstond appverkeer. Het initiatief ging uit van het meisje, zei hij. "Dat neemt niet weg dat ik daarin een grens had moeten trekken", zei de man.

Niet duidelijk wat op het kleedje is gebeurd

Beneveld door alcohol ging hij in die gesprekken mee. Uiteindelijk kwam het tot een afspraak in een bos in Emmen. Een paar uur lang zat hij met haar op een kleedje. "Daar is verder niets gebeurd, alleen gepraat", zei de man stellig. Het meisje vertelde haar moeder dat er sprake was van seks. Wat er precies op het kleedje is gebeurd is volgens de officier van justitie niet duidelijk geworden.

Misbruik maken van kwetsbaarheid

"Het meisje zat in een moeilijke periode en hij heeft misbruik gemaakt van haar kwetsbaarheid", zei de aanklager. Die ziet in het knuffelen en kussen ook een vorm van seksueel misbruik, omdat daar seksueel getinte gesprekken aan voor af gingen. De dertiger is in zijn jeugd al eens veroordeeld voor een zedendelict. "Ook toen was er sprake van eenzaamheid en diepe depressie", zei zijn advocaat Tjapke Boelstra.

Hulp ingeroepen

Volgens een psycholoog kan het strafbaar feit de man in verminderde mate worden aangerekend. De verdachte heeft zelf hulp ingeschakeld. "De maatschappij heeft er meer aan dat dit nooit meer gebeurt", zei de raadsvrouw. Ze pleitte voor een taakstraf en het inzetten van de behandeling.

De officier van justitie vindt dat de schadevergoeding van 4.000 euro moet worden toegekend. "Mee eens", zei de Valthermonder, "Die betalen is het minste wat ik kan doen".