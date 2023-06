Schoonebeek heeft geen invloed op potje met olieopbrengsten, wel op de besteding

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de gemeenten Emmen en Coevorden gaan bepalen hoe hoog het bedrag gaat worden dat Schoonebeek gaat krijgen uit de oliewinning. Het dorp moet straks wel gaan over de bestemming van het geld en de verdeling ervan. En dat moet goed geregeld worden. Dat is een notendop waar de bijeenkomst over het 'bijdragenspoor' uit de oliewinning in het Aole Gemientehoes in Schoonebeek over ging.

Het kabinet en de Tweede Kamer willen dat gebieden waar gas en oliewinning plaatsvindt in de toekomst een deel van de opbrengsten terugkrijgen. Schoonebeek is daarbij een proef voor het Rijk. Hoewel de avond er niet over ging, hebben verschillende belangengroeperingen al vergevorderde ideeën over waar het geld aan besteed moet gaan worden. Daarin zitten verschillen maar ook heel veel overeenkomsten, ongeacht of je voor of tegen oliewinning en het injecteren van het afvalwater in het lege gasveld bent.

Hoeveel geld komt er naar Schoonebeek?

Dat is nog volstrekt onduidelijk. Uit de zaal klinkt "we rekenen op 25 procent." Zoveel zal het niet worden. De NAM heeft het steeds gehad over een substantieel bedrag. En een flink deel van dat bedrag zal moeten komen van het ministerie van EZK dat ook namens het ministerie van Financiën onderhandeld, het ministerie dat 60 procent van de Schoonebeker' aardolieopbrengsten krijgt.

En is het bedrag gerelateerd aan de opbrengst, de winst of moet het een vast bedrag zijn? En voor of na belasting? EZK, NAM en de beide gemeenten onderhandelen daar over onder leiding van de provincie. Projectleider Jacob Spiegelaar van de NAM: "De uitdaging is om dit niet alleen voor Schoonebeek te regelen. Dus daarom heeft dit tijd nodig want het Rijk moet middelen anders verdelen. Schoonebeek is een pilot maar het gaat straks gelden voor het hele land." Dat verklaart ook de lange en ingewikkelde onderhandeling.

Tjisse Stelpstra, voorzitter van het Bijdragenspoor en gedeputeerde, spreekt over een experiment. "Een beetje over de brug lopen terwijl we hem nog aan het bouwen zijn. Maar het geld moet echt hier in de omgeving terecht komen. Eind 2023 moet het bedrag en wie wat bijdraagt duidelijk zijn. Voordat de vergunning voor het injecteren van het afvalwater verleend wordt."

"Ik ben blij dat we aan tafel zitten, ons belang is uw belang", reageert wethouder René van der Weide op sceptische vragen uit de zaal. "Gemeenten zitten normaal in dit soort grote processen niet aan tafel. Het is geld voor de omgeving, niet om de begroting van de gemeente de dichten. En of het nou terecht moet komen op 1, 5 of of 10 kilometer van het Aole Gemientehoes, dat weet ik nu nog niet."

Voor Albert Rave van actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) is de grote winst van de avond dat nu echt duidelijk is dat zowel EZK, NAM als de beide gemeenten het geld beschikbaar willen stellen voor het gebied waar de oliewinning en de injectie van het afvalwater in het lege gasveld plaats gaan vinden. Ook Rennie Hans en Margriet Weerman van Naoberschap Oliedorp (NOD) - een andere actiegroep - en Dorpsbelangen-voorzitter Jos van Hees (DBS) zijn daar uiteraard blij mee.

Wie moeten gaan over doelen en verdeling?

Stelpstra heeft er wel ideeën over. Maar hoe ziet een representatieve groep uit het dorp eruit die erover gaat (mee) besluiten? Dat wil hij van de inwoners weten. En dan blijkt dat er iets minder eensgezindheid is in de zaal. Al snel komen suggesties voorbij dat leden de Ontzorgtafel daarin moeten zitten. De Ontzorgtafel is het andere overleg met Schoonebeek over de afvalwaterinjectie en de oliewinning en als er toch iets fout gaat.

Maar ook SAS en NOD worden als deelnemers genoemd, onder meer door wethouder René van der Weide. Margriet Weerman van NOD waarschuwt: "Wel deskundigen, maar geen open inschrijving!" Kortom: dit ei is nog lang niet gelegd. Maar in de basis willen alle partijen hetzelfde: een club uit en van het dorp die (mee) beslist.

Wat wil Stop Afvalwater Schoonebeek?

SAS wil dat er een waarborgfonds komt voor als er wel schade gaat ontstaan door de oliewinning of afvalwaterinjectie. Inclusief omgekeerde bewijslast, waarbij de NAM moet bewijzen dat schade niet veroorzaakt is door mijnbouwactiviteiten.

Volgens gedeputeerde Stelpstra is het proces voldoende afgezekerd "omdat er een onafhankelijke schadecommissie is die onderzoekt of een claim terecht is. Als een exploitant zoals de NAM geen geld meer heeft, is er achtervang van de overheid. Een garantiefonds voegt dus niets toe."

SAS wil dat het geld voor de regio terechtkomt in het gebied waar de aardolie gewonnen wordt en het afvalwater in het lege gasveld gepompt gaat worden. Dus rondom het dorp Schoonebeek en een stukje van de gemeente Coevorden, net zo groot als het olie- en aardgasveld zelf.

Staatsecretaris Hans Vijlbrief moet duidelijk maken hoeveel geld hij voor het 'bijdragenspoor' in gedachten heeft en datzelfde moet de NAM doen, vindt SAS. "Tot nu toe spreekt de NAM alleen over een substantieel bedrag en de gemeenten, Economische Zaken en de NAM praten nu al maanden hierover via een verkenner." Wees transparant en vertel de inwoners van Schoonebeek hoe ver het staat en wat eventuele bedragen zijn, klinkt de oproep van SAS.

Wat de actiegroep betreft komen de afspraken over geld uit de oliewinning te staan in de afspraken die al aan de Ontzorgtafel over het afvalwater en de oliewinning zijn gemaakt. En moeten dorpsbewoners daadwerkelijk wat te zeggen krijgen over de verdeling. Zo moeten ze kunnen meepraten via bijvoorbeeld een werkgroep waar iedere stroming en ieder belang uit Schoonebeek in vertegenwoordigd is.