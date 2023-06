Twee Drentse initiatieven krijgen Taalheldenprijs van prinses Laurentien

Dennis Bos uit Emmen en vier scholieren van het Hondsrugcollege in Nieuw-Amsterdam zijn in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Taalheldenprijs. De Taalhelden van 2023 kregen de prijs vanmiddag in Amersfoort van prinses Laurentien, oprichter van de Stichting Lezen en Schrijven.

Uit de elf genomineerden in de categorie Cursist, werd Emmenaar Dennis Bos verkozen tot Taalheld 2023. Bos heeft een bijzonder verhaal dat leidde tot zijn eigen laaggeletterdheid. "Ik ben vroeger erg gepest. Daardoor pakte ik niets meer aan. En leerde ik dus ook niet lezen en schrijven. Ik gebruikte jarenlang heel veel smoesjes om te verbergen dat ik niet kon lezen en schrijven."

Laaggeletterdheid aanpakken

Het niet kunnen lezen en schrijven leverde Bos in het verleden problemen op. "Op een gegeven moment geloofde ik m'n smoesjes zelf. Ik kwam erdoor in de problemen." Zo bouwde hij schulden op.

Nu de Emmenaar zichzelf heeft ontwikkeld qua geletterdheid, probeert hij mensen in zijn omgeving ook te helpen. "Dat ik nu kan lezen en schrijven, geeft mij een warm gevoel. Ik heb zoveel meer zelfvertrouwen gekregen. Mijn advies voor anderen die moeite hebben met lezen en schrijven: blijf er niet mee zitten. Er zijn heel veel heel veel mogelijkheden om er wat aan te doen."

Prototype

De jury, bestaande uit profvoetbalster Anouk Hoogendijk, pedagoog Michenu Maduro, goochelaar Steven Kazan en zanger René Karst uit Hoogeveen prezen Bos om het feit dat hij over een drempel is gestapt. "Hij is echt een voorbeeld voor andere laaggeletterden, een prototype", zegt juryvoorzitter Karst. "Dennis is over zijn schaamte heen gestapt en heeft laten zien dat je er uit kan komen."

Volgens Karst kampen veel laaggeletterden met schaamte, omdat zij bijvoorbeeld niet kunnen voorlezen aan kinderen of kleinkinderen. "Dennis heeft ons laten zien dat hij gelukkiger is geworden sinds hij kan lezen en schrijven, en dat raakt ons als jury."

'Zij zijn de toekomst'

Elise Deemter, Merel van der Graag, Nynke Striper en Lieke Holwarda kregen de Taalheldenprijs in de categorie Bruggenbouwer, De vier scholieren ontwikkelden in opdracht van een huisartsenpraktijk een nieuwe website, die geschikt was voor laaggeletterden. De praktijk merkte namelijk dat ze deze groep mensen minder goed konden bereiken, waardoor patiënten met klachten niet of te laat naar de huisarts gingen, maanden later terugkeerden met dezelfde klachten of medicatie verkeerd innamen.

Op basis van interviews met betrokkenen hebben de vier meiden een nieuwe website gepresenteerd, die binnenkort online gaat. De jury was onder de indruk van het initiatief van de vwo 6-leerlingen. "Wij vinden het goed dat jullie er ook laaggeletterde ervaringsdeskundigen bij betrokken. Gezondheid is het belangrijkste wat er is. Dat jullie ervoor zorgen dat de website van de huisartsenpraktijk voor iedereen beter te begrijpen is, maakt diepe indruk."

Schoolproject

Het initiatief van de meiden startte als een schoolproject, des te bijzonderder vindt juryvoorzitter Karst het dat de ze zich inzetten tegen laaggeletterdheid. "Het is inspirerend om te zien dat jullie je al op zo'n jonge leeftijd, met zoveel succes, inzetten voor anderen. Dit belooft veel goeds."

Volgens de Hoogeveense zanger smaakt het project van de scholieren naar meer. "Misschien is dit wel een pilot. De meiden hebben iets gedaan wat er nog niet is. Zij zijn de toekomst."

Zowel de leerlingen van het Hondsrugcollege als Dennis Bos krijgen een geldprijs van 2.500 euro, die kan worden besteed aan de activiteiten om lees-, schrijf- en rekenvaardigheden verder te verbeteren.