Raad en college Emmen omarmen motie tot snelle aanpak bodemdaling

De gemeenteraad van Emmen heeft de motie van LEF! en SP unaniem aangenomen als het gaat om bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omstreken. Daarin wordt de gemeente opgeroepen om het onderzoek over bodemdaling in het gebied snel te starten en om de problemen daarna aan te pakken.

Vanuit Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica komen de meeste meldingen van verzakkingen. Ook zijn er meldingen uit onder meer Schoonebeek, Nieuw-Dordrecht en uit andere plaatsen in de gemeente. In totaal gaat het om 62 meldingen.

Wethouder René van der Weide: "Wij scharen ons achter de motie. En volgens mij hebben we dat ook al in werking gezet." Jenneke Ensink van LEF!: "Hiermee laten we zien dat we naast de inwoners staan."

Gasleiding geknapt

Als gevolg van de bodemdaling, die de laatste twee jaar fors is toegenomen, hebben inwoners last van scheuren, verzakkingen en geknapte ramen. Bij inwoonster Mirjam Weisscher uit Nieuw-Amsterdam knapte zelfs de gasleiding. Hierdoor moest zij noodgedwongen een nacht naar een hotel.

Op woensdag kwamen ruim 200 inwoners uit het gebied bij elkaar tijdens een informatieavond. Daar gaf de gemeente tekst en uitleg over het onderzoek dat wordt gestart. Uit het gebied rondom Nieuw-Amsterdam, de Vaart Zuid- en Noordzijde en het Dommerskanaal worden vijf tot tien woningen gepakt die onderzocht worden. Die moeten representatief zijn voor het hele gebied. De gemeente sluit niet uit dat er later nog meer woningen worden onderzocht.

Grootschalig onderzoek

Het onderzoek wordt grootschalig opgepakt. Ook het waterschap, provincie en de NAM zijn betrokken. Er wordt onder meer gekeken of gaswinning en/of het grondwaterpeil in het verleden een rol heeft speelt. De gemeente verwacht in het najaar met resultaten en mogelijke oorzaken te komen. Enexis voert zo snel mogelijk een onderzoek uit naar mogelijke gaslekken in het gebied.

