Eis: anderhalf jaar cel voor seksueel misbruik kleinkind

Een 83-jarige man uit Assen heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn kleindochter tien jaar lang seksueel misbruikt. Tegen de man is een gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist.

Bij de man werd in februari 2022 ruim 30.000 foto's van zijn kleinkind gevonden die als kinderporno kunnen worden uitgelegd. De man werd op dat moment verhoord voor het seksueel misbruik van zijn kleindochter dat in 2005 begon. Het meisje vertelde in 2015 aan haar vriendje wat opa met haar deed.

Ook dochter betast

Zij had het idee dat het niet normaal was, maar dacht dat dit bij haar opa hoorde. De vriend liet haar dit verhaal aan haar moeder vertellen. De moeder belde haar zus. Het werd stil aan de andere kant van de lijn, zou de moeder later tegen de politie hebben gezegd. Ze hoorde haar zus zeggen dat ze haar dochter moest geloven, omdat dit ook bij haar is gebeurd als 15-jarige.

'Pap, dit wil ik niet'

Hiervan is geen aangifte gedaan en stond de tachtiger niet hiervoor terecht. De man erkende daarentegen wel dat hij ooit zijn dochter heeft betast. "Zij zei toen: 'Pap dat wil ik niet' en toen ben ik direct gestopt". De man gaf toe dat hij zijn kleindochter twee keer heeft betast. Daarnaast maakte hij als hobbyfotograaf series foto's van zijn kleindochter.

Inzoomen op borsten en billen

Dit deed hij op haar verzoek, zei de man. Hij zocht hiervoor de locaties uit en zij bepaalde hoe zij op beeld kwam. "Ik had daarin grenzen moeten aangeven", zei de man. De officier van justitie vond het opmerkelijk dat de man met name op haar borsten en billen inzoomde. "U was gefixeerd op poses waardoor de foto's als kinderporno worden opgevat".

Geld halen

De aanklager neemt het de verdachte kwalijk dat die met name een klaagzang over zichzelf hield en geen oog had voor de gevolgen voor zijn kleinkind. De tachtiger leeft in de overtuiging dat er aangifte is gedaan om geld bij hem los te peuteren. Voor het slachtoffer is een schadevergoeding van 15.000 euro gevraagd.

Gezondheidsproblemen

Volgens de officier van justitie zou bij een veroordeling wel een schadebedrag moeten worden toegekend. Hoe hoog dat bedrag moet zijn, laat hij liever aan de rechtbank over. In zijn strafeis hield hij enigszins rekening met de leeftijd van de tachtiger. De man kampt met gezondheidsproblemen. "In detentie is ook verzorging mogelijk", zei de aanklager.