Drie jaar cel voor neersteken kamergenoot in asielzoekerscentrum Assen

Voor het neersteken van een Algerijnse kamergenoot in het asielzoekerscentrum in Assen is een 39-jarige Marokkaan veroordeeld tot drie jaar cel. Tegen de man was vier jaar cel geëist.

Aan het steekincident ging een ruzie vooraf over het openzetten van een raam. De Marokkaan wilde frisse lucht, zijn kamergenoten wilden geen tocht. Daarop pakte de Marokkaan een mes en maakte daarmee zwaaiende en stekende bewegingen. Volgens de rechter nam hij de kans de ander te doden. Die achtte, net als het Openbaar Ministerie, poging tot doodslag bewezen.

Ontsierend litteken

Het slachtoffer werd onder meer in zijn rug, been en hoofd gestoken. Een ontsierend litteken in het gezicht is een blijvende herinnering aan het gebeuren op 31 december. Door tussenkomst van een kamergenoot is erger voorkomen. Volgens de Marokkaan moest hij zich verdedigen. Hier ging de rechter niet in mee. Het slachtoffer werd van achteren aangevallen. Dit werd gezien door getuigen die geloofwaardiger verklaarden dan de man die stak.

De rechter komt tot een lagere straf, omdat hij meer rekening hield met de persoonlijke omstandigheden van de Marokkaan. Hij deelde een kamer met Algerijnen en vanwege de cultuurverschillen werd hij door hen gepest. Dit gelooft de rechter wel. "Het is geen rechtvaardiging voor wat er is gebeurd, maar geeft wel kleur en context waarbinnen zich dit afspeelde", zei de rechter.

