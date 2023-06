Nieuwe route hoogspanningskabels gaat vanwege natuurgebied Onlanden niet door Drenthe

In de plannen waren twee hoogspanningslijnen door onze provincie kansrijk. De eerste optie zou via Hoogeveen en Meppel lopen naar Ens in Flevoland. De tweede optie gaat via Hoogeveen en Overijssel naar Ens. In beide gevallen zouden er hoogspanningsmasten in of nabij de buurt van natuurgebied Onlanden moeten komen.