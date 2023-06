Klappen landbouwakkoord: 'Iedereen loopt weer achter de feiten aan'

De teleurstelling is ook in Drenthe groot na het klappen van het landbouwakkoord. Het Drents Landschap, dat vertegenwoordigd was aan de onderhandelingstafel, spreekt van een 'gemiste kans', terwijl de biologische melkveehouder Peter Oosterhof uit Rolderwolde rept 'dat het zo niet langer kan'. Een rondgang langs betrokkenen.

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sprak sinds december met verschillende partijen over de toekomst van de landbouw tot 2040. Het ging over veranderingen die moeten worden doorgevoerd om te komen tot een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Na maanden van onderhandelen stapte gisteravond LTO uit het overleg. Vandaag deden alle andere partijen hetzelfde. "Het is ontzettend treurig dat het overleg alsnog geklapt is", zegt Sonja van der Meer van Het Drents Landschap.

'Hard gelag'

Die organisatie werd, samen met Landschapsbeheer Drenthe, aan de onderhandelingstafel vertegenwoordigd door natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL. Van der Meer: "Het is niet alleen een gemiste kans voor de landbouw maar zeer zeker ook voor de natuur. Het is voor alle partijen een hard gelag. We zijn er na maanden onderhandelen niks mee opgeschoten. En dat terwijl we al zo ver waren. Alleen samen kom je verder."

Biologische melkveehouder Peter Oosterhof uit Roderwolde denkt dat het misschien wel gunstig is dat het overleg geklapt is. "Veel boeren die bij LTO aangesloten zijn, zijn nog niet zover met de transitie als biologische boeren." Volgens Oosterhof is iedereen het er over eens dat er iets moet gaan gebeuren. "Want zo kan het niet langer. Dat niet iedereen een biologische boer kan worden is ook logisch. Voor iedere manier van boeren moet ook plaats zijn, maar kijk dan wel goed naar de oorsprong van de problematiek en pas de oplossing daar op aan."

'Ligt niet alleen boeren'

Oosterhof: "Op onze boerderij voorkomen we ammoniakuitstoot door veel te beweiden, minder krachtvoer en geen kunstmest te gebruiken. Want wat er niet in gaat kun je ook niet verliezen. En met bijvoorbeeld het verplicht plaatsen van een luchtfilter op onze stal is dan ook niemand gebaat, behalve de leverancier van zo'n systeem."

Ook ligt volgens Oosterhof een deel van het probleem bij de consument. "Want voor biologische producten moet je meer betalen, omdat het duurder is om te maken. Niet iedereen wil of kan dat en de biomarkt is daar ook nog niet klaar voor. Geen BTW op bioproducten zou een verdere transitie kunnen helpen. Dus het ligt niet alleen aan de boeren, maar aan veel meer groepen in onze maatschappij."