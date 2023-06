VCE Westerveld speelt première openluchttheater Fanfare: 'Ontzettend trots'

De kop is eraf voor muziekvereniging VCE Westerveld. Gisteravond was de première van het openluchttheater Fanfare in Giethoorn. Muzikanten van VCE vormen de basis fanfarekorps Kunst en Vriendschap in het muzikale theater, dat geïnspireerd is op een van de meest succesvolle Nederlandse films ooit: Fanfare van Bert Haanstra.

"Ik ben ontzettend trots op wat we gisteren gedaan hebben. Het was voor het eerst dat we deze voorstelling voor publiek speelden en iedereen heeft de zenuwen goed onder controle gehouden", blikt VCE-voorzitter Marjolein Rink terug op de eerste avond. Zelf speelt ze bugel. "Ik had er ook wel vertrouwen in dat het goed zou komen. Het was een heel mooie avond, met leuke reacties van het publiek."

Fanfare

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat Fanfare uitkwam. De komische film richt zich op fanfarekorps Kunst en Vriendschap uit het fictieve dorp Lagerwiede, dat door een ruzie uiteen valt. Op het eind komen de muzikanten van beide kampen elkaar tegen op een concours. De opnames zijn gemaakt in Giethoorn, de slotscènes zijn opgenomen in Diever. De film trok 2,6 miljoen mensen na de bioscoop en is daarmee na Turks Fruit de meest bezochte Nederlandse bioscoopfilm ooit. Twee leden van VCE Westerveld, Albert Alberts en Klaasje de Boer, hebben destijds meegespeeld in de film.

De inmiddels tachtigers bezochten gisteravond ook de première. Theaterspektakel Fanfare vertelt een iets ander verhaal dan in de film, maar ook in het script van Louis van Beek staat het fanfarekorps Kunst & Vriendschap centraal. De kleinzoon van de dirigent van de fanfare Kunst en Vriendschap, keert na tientallen jaren terug naar zijn geboortedorp Giethoorn, dat dreigt te worden opgekocht door buitenlandse grootmachten. Opnieuw dreigt een tweedeling in het dorp.

Roulatiesysteem

Het vaandel van VCE is in de originele film van Haanstra te zien, en in de theaterversie zijn het dus de muzikanten zelf. "Toen dit theaterspektakel zich aandiende en ze naar muzikanten zochten, hebben wij ons als orkest aangemeld", zegt Rink. "Aanvullend doen er individuele muzikanten uit de regio mee."