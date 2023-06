Meppelers zien een schaatshal in hun stad wel zitten: 'Hele leuke aanvulling'

Twee van de drie mogelijke locaties voor een kunstschaatsbaan in Drenthe liggen in Meppel. Een in Meppel Oost, de ander in Meppel Noordwest. De andere geschikte locatie ligt in Assen Zuid.

Met de start van de zomer denken de meeste inwoners van Meppel aan heel ander ijs. Bij de ijskraam in het centrum zijn ze wel enthousiast over een ijsbaan. "Dat zou wel heel leuk zijn", zegt een jongeman, die toegeeft graag op de schaatsen te staan. "Dat zit er een beetje in, als Nederlander."

Leuke aanvulling

"Dat lijkt me een hele leuke aanvulling voor Meppel, zo'n ijsbaan. Jammer dat we die niet al hebben", zegt een vrouw die met haar kinderen op het terras heeft plaatsgenomen. Ze krijgt bijval van iemand die net een ijsje heeft gekocht. "Echt gemist heb ik het niet, maar als het er is ga je er wel gebruik van maken."

De ijsbaan is nu al populair bij de jongeren op straat. "Ik vind kunstschaatsen vooral wel leuk" bekent Nadine. "Het is ook leuk als hier een ijsbaan zou komen want anders moet je helemaal naar een andere stad rijden. Het zou leuker zijn als ik gewoon op de fiets daarheen kan."

Ook Roos en haar broertje Jip zien het al helemaal voor zich. "Het is dan wel dichterbij, dus dan zou ik daar wel vaker heen gaan dan nu."

Locatie nog niet bekend

Waar de baan precies moet komen is volgens de gemeente nog niet te zeggen, meldt het in een schriftelijke reactie. "Het is mooi dat aan Meppel wordt gedacht bij een dergelijke ontwikkeling. Het zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor onze sportvoorzieningen. In dit stadium is nog geen sprake van een concrete locatie. Of het initiatief daadwerkelijk haalbaar blijkt, wachten we met belangstelling af."