Reuzenrad maakt comeback op kop van de Vaart

Festivaldirecteur Jan Gerbrand Krol heeft niet al te veel moeite moeten doen om de attractie terug op de vertrouwde plek te krijgen. "Het was een groot verzoek voor iedereen om het reuzenrad hier te krijgen, dus het was eigenlijk wel vrij snel geregeld."

Nagedachtenis

Marinus Spelbrink, kermisexploitant, kwam jaren geleden met het initiatief om een reuzenrad op de kop van de Vaart te zetten. Marinus overleed in 2017, maar zijn vrouw Gwendolyn heeft het reuzenrad weer nieuw leven ingeblazen. "Wij zijn er trots op dat we het in zijn nagedachtenis door kunnen laten gaan."