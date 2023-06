Charlie (22) uit Gasselternijveen sinds vrijdag vermist

De 22-jarige Charlie Plantinga uit Gasselternijveen is vermist. Charlie is afgelopen vrijdag voor het laatst gezien op het Stationsplein in Groningen.

Het is niet duidelijk of ze op de trein of bus is gestapt naar een onbekende bestemming of dat ze lopend de stad in is gegaan. De politie maakt zich zorgen, omdat ze het ouderlijk huis heeft verlaten zonder wat van zich te laten horen.