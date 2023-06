Werkzaamheden bij station Hoogeveen afgerond, weer treinen tussen Assen en Meppel

Op 8 juni is ProRail begonnen om de bochten in het spoor bij het station te verruimen, zodat treinen niet meer af hoeven te remmen. De aanpassingen leveren 74 seconden tijdswinst op en een betere overstap in Groningen en Zwolle. Er is rekening gehouden met de TT in Assen dit weekend. Bezoekers aan het motorsportevenement ondervinden geen hinder aan de verbouwingen bij Hoogeveen.