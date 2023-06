Rijkswaterstaat over verwachte drukte rondom TT: zet navigatie uit

Vanwege de verwachte drukte rondom de TT in Assen neemt Rijkswaterstaat vrijdag, zaterdag en zondag verkeersmaatregelen. Zo wordt mensen die via de A28 reizen aangeraden om de navigatie ter plekke uit te zetten en de instructies op geplaatste tekstkarren en borden op te volgen. "Zo kan het verkeer zo vlot mogelijk doorrijden."

Doorrijden naar het circuit vanuit Groningen en de N33 richting afrit Assen-Zuid is niet mogelijk, waarschuwt Rijkswaterstaat. "Gedurende de 3 dagen van de TT is namelijk de westelijke afrit Assen-Zuid vanuit het noorden (31A) van de A28 afgesloten." Op zondag wordt deze afrit opengesteld voor motoren die moeten keren. Op zondag wordt al het binnenkomende motorverkeer vanaf de A28 en de N33 via de speciale motorafrit Assen (32) naar het TT Circuit geleid.