Olifant overleden tijdens verhuizing Wildlands

Een Aziatische olifant is deze week overleden in dierentuin Wildlands in Emmen. Volgens de dierentuin ging het mis tijdens de verhuizing.

De dode olifant is voor onderzoek naar Utrecht gebracht. De ander is wel naar zijn nieuwe thuis gebracht. Het overlijden van de olifant heeft volgens Wildlands veel impact op de verzorgers.

Eerste bever geboren

Ook was er positief dierennieuws voor de Emmense dierentuin, want voor het eerst is in Emmen een bever geboren. Het is het eerste jong voor het koppel Billy en Bella, dat sinds maart vorig jaar in de dierentuin leeft.