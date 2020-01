Eerste nacht zonder stroom in Anloo: met zaklamp naar de wc

Na twee nachten nauwelijks slaap te hebben gehad vanwege al het gedoe op de camping, hebben Thea en Tinus Lunen een goede nacht slaap gehad op een donkere camping. "We zijn van pure vermoeidheid in slaap gevallen", vertelt Thea. Ze zijn dan ook niet naar de raadsvergadering geweest gisteravond. "Maar we zijn nog bekaf."

Ongemakken

Enexis sloot gisteren uit veiligheidsoverwegingen de stroom af op de failliete camping. Grote zorgen waren er over het laten werken van medische apparatuur en bijvoorbeeld het opladen van telefoons en scootmobielen. Maar ook kleine ongemakken worden nu duidelijk.

"We hebben nu een lamp met batterijen erin als verlichting", zegt Thea. "Die namen we ook mee naar het toilet als we moesten." Ze neemt vooral de voormalige beheerder kwalijk dat het zover is gekomen. "De burgemeester heeft ons aangeboden om zes weken ergens in een ander vakantieoord te verblijven. Dat is goed en lief aangeboden. Eerst dachten we geven Enexis de schuld, de gemeente en de burgemeester. Maar de hoofdschuldige is de beheerder."

Oplossing

Bewoners van het park zijn met elkaar in overleg hoe ze de situatie kunnen veranderen. "Ons geld zit hier in, we hebben geen geld om weer te verhuizen en opnieuw in te richten. Dat is voor ons onmogelijk", zeg Thea. "We hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd: we laten een vaste leiding van voor naar achter leggen met aftakkingen. Dat proberen we te realiseren. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen."

Volgens Tinus zijn de plannen echter nog pril. "Het probleem is dat de camping failliet is. Er zit een curator op die ook niet alles kan. Als die nou een pot met geld had... Want eigenlijk moet de camping meewerken aan zoiets."

Lees ook: