'Fuseren scholen mogelijke oplossing lerarentekort'

Een van de oplossingen is volgens directrice Anja Gerding een fusie tussen meerdere scholen. Gerding is directrice van de openbare basisschool De Eshoek in Annen. Zij ziet een fusie tussen de twaalf openbare scholen naar drie grote scholen als een oplossing voor het lerarentekort. "Maak die grotere scholen gezond, zodat je taken over meer mensen kan verdelen, dat verlicht de werkdruk", vertelt Gerding.

Volgens Gerding moet er kritisch gekeken worden naar de mogelijkheden van zo'n fusie. "Misschien wordt iedereen wel gelukkig van een fusie en hebben we het onderwijs tot 2060 op een goede manier gerealiseerd", aldus Gerding.

De school is in 2020 niet meer de hoeksteen van de samenleving." Anja Gerding, directrice De Eshoek Annen

Gerding wil wel dat de plannen voor een fusie zorgvuldig worden aangepakt, want het gaat natuurlijk gevolgen hebben voor kinderen. Zo zullen sommige kinderen na een fusie veel verder moeten reizen naar hun school, dus er moet nagedacht worden over het vervoer voor kinderen. Toch is volgens Gerding de tijd dusdanig veranderd, dat een fusie tot de mogelijkheden behoort.

"Ik heb hiervoor gewerkt in Grolloo en toen werd de school in Schoonloo ook opgeheven. De school is in 2020 niet meer de hoeksteen van de samenleving. We zitten nu in een tijdperk waarin we meer voor het individu kiezen en dan is een goede school in de directe omgeving een prima oplossing", vertelt de directrice van de openbare school.

Het lerarentekort speelt ook in de gemeente Aa en Hunze, al heeft de stichting van de openbare basisscholen in Aa en Hunze nog geen kinderen naar huis te sturen omdat er klassen zonder juf of meester zitten.

"De verwachting is wel dat zoiets volgend jaar gaat gebeuren als het beleid niet op de schop gaat. We willen vanuit Den Haag de erkenning dat er een groot probleem is", vertelt Jeroen Kleyberg af, bestuurder van Stichting PrimAH. En juist deze zorgen zijn reden voor de leraren om vandaag te gaan staken.