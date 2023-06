Randy Mamola won twee keer de TT en is nu commentator: 'Ik kom hier graag'

Liefde voor Assen

Mamola racete tussen 1979 en 1992 in de GP's. Dertien overwinningen pakt hij, waarvan twee in Assen. "Ik kwam hier graag. Niet alleen is het een mooi circuit, ook alles eromheen is er goed. De stad Assen, de restaurant- en winkeleigenaren, iedereen voelt zich onderdeel van de TT. In mijn tijd gingen we als coureurs ook de stad in. Er was hier altijd iets te doen. En de fans spreken Engels, wat ervoor zorgde dat ik veel contact met hen had."

Dat is iets wat de Amerikaan belangrijk vindt. Hij houdt van de sport en van de fans. "Ik wil altijd praten met fans. Je kunt het niet voorstellen, maar in het begin van mijn carrière was ik heel timide. Langzamerhand heb ik deze versie van mezelf gecreëerd. Mensen zagen me soms meer als een entertainer dan als een motorcoureur. Dat was ik ook, maar racen was en is nog steeds mijn leven. Ik kom dit jaar ook al voor de 42e keer naar de TT." Tegenwoordig niet meer als coureur, maar wel als tv-commentator. En nog steeds zoekt Mamola de fans op. Zo zit hij tijdens de trainingen vaak op hoofdtribune.

'Sprintrace wordt een spektakel'

De wheelie king, zoals hij liefkozend tijdens zijn carrière werd genoemd, kijkt tijdens de TT enorm uit naar de sprintrace op zaterdag. "Ik hou van het huidige circuit. Met het verdwijnen van de noordlus is er minder ruimte om in te halen. Dat maakt de sprintrace heel interessant, aangezien die zo kort is. Coureurs willen daar zo snel mogelijk vooraan rijden. Het wordt een spektakel."

"Dit seizoen wordt de MotoGP gedomineerd door Ducati, toch zijn de wedstrijden spannend. Maar ik geloof dat er in Assen kansen liggen voor anderen, bijvoorbeeld voor Brad Binder op de KTM. Vorig seizoen waren de Aprilia's ook erg snel tijdens de TT, net als Yamaha. Het zou mooi zijn als Quartararo, Vinales en Espagaró ook mee kunnen doen om de prijzen. Een beetje meer variatie maakt de sport nog mooier."