Vier auto's betrokken bij ongeluk op A28 bij Beilen

Het ongeluk gebeurde op een plek waar de maximumsnelheid is verlaagd vanwege wegwerkzaamheden.

Of er bij de aanrijding inzittenden van de auto's gewond zijn geraakt, is niet bekend. Wel kwamen twee ambulances naar de plek van het ongeluk. Vanwege bergingswerkzaamheden was tijdelijk een van de rijstroken afgesloten. Daardoor ontstond een file van 2 à 3 kilometer.