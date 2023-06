Meppel steekt anderhalf miljoen euro in MeppelEnergie

Inwoners van de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen worden voorzien van warmte en koelte door middel van een biomassacentrale. Een groep van het wijkplatform van de Nieuwveense Landen dat zich bezighoudt met MeppelEnergie is nog wel kritisch over de investering van het geld.

De groep erkent dat hierdoor de gemeente voor vijftien jaar gevrijwaard is van bijkomende kosten en dat MeppelEnergie nu uit de financiële problemen is. Maar daar schuilt juist het probleem volgens de werkgroep.

Warmtepompen en kachels

Gerard Meijerink namens de werkgroep: "Er komen steeds meer berichten bij ons binnen dat inwoners het helemaal gehad hebben met MeppelEnergie. Veel afnemers willen weg. Er zijn afnemers die ervan overtuigd zijn dat het beter is om vastrecht te blijven betalen en daarbij een andere warmtebron te kiezen. Een aantal heeft al een warmtepomp gekocht. Tevens heeft al een aantal afnemers zelf een kachel geplaatst in de woning. Een andere afnemer is reeds begonnen met een rechtszaak om helemaal van MeppelEnergie af te komen. Er zullen in de toekomst steeds minder afnemers zijn, die de lasten moeten gaan dragen."