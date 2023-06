Initiatief Assen Bloeit gaat voor Appeltje van Oranje: 'Een plek van verbinding en hoop'

Anderhalf jaar geleden opende het multifunctioneel centrum, waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd om de buurt met elkaar te verbinden. Inmiddels zijn er honderd vrijwilligers actief. "Wij zoeken werk wat de vrijwilliger wil", legt Setz uit. Een voorbeeld is het 'keukenteam'. Elke donderdagavond wordt er een menu klaargemaakt, waar tussen de dertig en zestig mensen op afkomen. Vandaag is het een ovengerecht dat de pot schaft. Met een amuse, voorgerecht én een toetje is het een heel speciaal diner.

Draag bij wat je kan

Bouwen aan een toekomst

Begin juli komt er nog een jurylid van de Appeltjes van Oranje kijken. Assen Bloeit is een van de tien genomineerden. Begin oktober is het zover: op Paleis Noordeinde wordt dan bekendgemaakt of het Asser initiatief wint.

"In ons hoofd hebben we het geld al tien keer uitgegeven", droomt Setz. "We willen graag in en om het gebouw aan de slag. Maar het mooiste is als we met hulp van donateurs die 25.000 euro kunnen verdubbelen, zodat dit gebouw en dit initiatief er over twintig jaar nog steeds zijn."