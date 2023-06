Moet Jasper Iwema een realityprogramma verlaten om op de TT te zijn?

Contactverbod

Iwema deed tussen 2007 en 2015 elk jaar mee aan de TT. Tot en met 2014 in de de 125cc en later de Moto3, in 2015 deed hij mee in de Moto2-klasse. Twee jaar geleden liet de 'Haoler' zich nog in de MotoE-klasse zien.

In de TT-week heeft Lennips de livestream van Een Jaar Van Je Leven goed in de gaten gehouden. Ondanks het contactverbod met de buitenwereld, denkt Lennips te zien dat Iwema bezig is met de Asser raceweek. "Hij was druk bezig met een groot plakkaat met de letters TT. Misschien voor een leuk feestje met medebewoners. Ik weet zeker dat hij de datum van aanstaand weekend niet is vergeten."

Op lijstje met winnaars