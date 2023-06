Duif van Jan Gerrit Wiering uit Veenhuizen wint prestigieuze wedstrijd: 'Krijgt er een kick van'

Een droom van duivenmelker Jan Gerrit Wiering uit Veenhuizen is uitgekomen. Vijf van zijn duiven deden mee aan een belangrijke wedstrijd die begon in St. Vincent in Zuid-Frankrijk, een daarvan mocht zich kronen tot beste duif van Noord-Nederland.

Vorige week vrijdag werden de duiven om 11.00 uur gelost, om 1.187 kilometer terug naar huis te vliegen. Zaterdag om 12.40 uur kwam de eerste alweer bij Jan Gerrit aanwaaien. Als eerste van alle duiven in Noord-Nederland. "Ik stond in het gangetje en toen hoorde ik een piepje en verdorie toen keek ik, en was het er een van St. Vincent."

Een enorme prestatie, zegt Wiering trots. "Ik woon helemaal in Noord-Nederland, dus mijn duiven moeten ook nog extra ver vliegen. De meeste duiven hoeven maar tot Zeeland."

"Hier droomt elke melker en elke duivenliefhebber van", vervolgt de duivenman. "Er zijn maar zes marathonvluchten van de Nederlandse Postduivenorganisatie. Dus dat telt echt mee. En dit is ook nog de langste daarvan. Dus daarom is het gewoon een hele goede prestatie."

Enorme kick

De duif die als eerste thuiskwam, was uiteindelijk nummer 27 van de ruim 10.000 duiven die vanuit Nederland meededen. De vijfde duif moet nog steeds thuiskomen. "Het succes, daar doe je het voor. Dat motiveert natuurlijk. En het mooie vind ik het wachten op de duif. Als 'ie dan valt. Ja, voor een leek is dat niet te begrijpen denk ik. Maar daar krijg je echt een kick van."

Wiering heeft bijna 100 duiven thuis. Daar zitten ook veel jongen tussen. Hoe hij zo bij deze hobby is gekomen? "Mijn vader had een kippenhok en daar kwam een duifje in. Zo is het allemaal begonnen."

Trainen

Hij traint de duiven door ze elke dag na 18.00 uur los te laten. Dan mogen ze een uur vliegen. Wiering doet de hokken dicht, zodat ze niet meteen weer naar binnen kunnen. "Als ze eitjes hebben en jongen, dan gaan ze anders zo weer naar binnen." Als de duiven zin hebben om te vliegen, weet Wiering dat het goed met ze gaat.

Veilig is het niet altijd voor de duiven. Zo nu en dan wordt er een gegrepen door een roofvogel. De afgelopen tijd is dat twee keer gebeurd. "Dat vind ik niet zo leuk natuurlijk, want daar heb je geen duiven voor." Zeker als het duiven zijn die wel eens een prijs hebben gewonnen, dan ligt hij wel wakker van zo'n gebeurtenis. "Maar goed, het weegt niet op tegen een mensenleven, zeg ik altijd maar."

Miljoenen?