Brandend rubber, Bobbies en muziek: Assen is klaar voor het TT Festival

'Bobbie' in actie

Voor 'Bobbie' Marc is het de derde keer dat hij in Assen is tijdens de TT. "Wij zorgen er vooral voor dat de mensen een fijne tijd hebben en veilig zijn. Daarnaast ondersteunen we natuurlijk ook de Nederlandse politie met vertalen." En dat gebeurt ook echt, want vorig jaar moest Marc in actie komen. "Er was een Britse bezoeker, die zich niet kon gedragen en toen heb ik de Nederlandse politie geholpen met vertalen naar de Brit."