Tientallen miljoenen nodig voor gewenst centrum Emmen, bieb verhuist

De gemeente is met de ongeveer twintig eigenaren van vastgoed in het centrum in gesprek over hoe het eruit moet komen te zien. Die zullen flink moeten bijdragen aan de leefbaarheid in het centrum.

Als alle plannen uitgevoerd worden zoals de gemeente het graag ziet, kost dat zo'n vijftig miljoen euro in totaal. Emmen hoopt op een subsidie van vijf miljoen euro vanuit het Rijk. "De vastgoedeigenaren in dit centrumdeel willen investeren in hun gebouwen als dit rendabel te maken is. Dat kan onzeker zijn, maar de Impulssubsidie Winkelgebied kan dat opvangen", denkt de gemeente.

Dat is een geldpotje van het Rijk waar Emmen deze zomer een aanvraag op wil doen van het maximale bedrag van vijf miljoen euro. Voorwaarde is dat Emmen zelf ook vijf miljoen euro investeert. De rest, veertig miljoen euro, komt op rekening van de vastgoedeigenaren.

Verhuizing Facet

Het college van Emmen spreekt zich met deze visie ook uit over een lang gekoesterde wens van de Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging, samen inmiddels gefuseerd tot Facet. Verhuizen naar het Paviljoenpand aan het Mondriaanplein. Het huidige onderkomen aan het Noorderplein is niet meer geschikt: "Het is niet meer een klassieke bibliotheek die alleen maar boeken uitleent", legt wethouder Dewy Leal uit. "Het heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als sociaal-maatschappelijke instelling. Je kunt er ontzettend veel doen en het groeit eigenlijk uit zijn jasje. Het zit ingesloten op de huidige plek."

Leal ziet het Paviljoenpand aan het Mondriaanplein als ideale bestemming voor Facet: "Het is een stuk groter en het zit midden in het centrumhart."

Ook Facet-directeur Nicole Stiekema droomde vorig jaar al van een verhuizing naar het Paviljoenpand: "Wij kunnen daar zo vier- tot vijfduizend vierkante meter vullen. Samen met partners, zoals een toeristisch informatiepunt, horeca, muziekdocenten of een erfgoedorganisatie."

