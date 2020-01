Provincie in hoger beroep: 'Koeien kunnen zonder vergunning in wei'

De provincie Drenthe vindt dat boeren geen vergunning hoeven aan te vragen om hun koeien buiten in de wei te laten lopen. Eerder besloot de rechtbank Noord-Nederland dat boeren wel een vergunning moesten hebben voor het beweiden en bemesten van hun land. De provincie Drenthe gaat nu in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Opvallend is dat de provincie in het hoger beroep optrekt met de andere provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu willen dat de provincie Drenthe boetes uitdeelt aan bedrijven die geen vergunning hebben voor beweiden en bemesten van hun land. De rechtbank gaf de milieuverenigingen gelijk. Maar daar gaat de provincie dus nu tegen in beroep.

Advies Commissie Remkes

Volgens de provincie Drenthe houdt de rechtbank in haar uitspraak onvoldoende rekening met het advies van de Commissie Remkes van 19 december 2019. Deze commissie heeft geadviseerd dat koeien zonder vergunning in de wei mogen staan en dat voor bemesting geen vergunning nodig is. Daar is het kabinet het mee eens.

"De handhavingsverzoeken van de MOB en de Vereniging Leefmilieu hebben wij afgewezen", reageert gedeputeerde Henk Jumelet. "De rechtbank heeft de zaak niet inhoudelijk beoordeeld, maar heeft verwezen naar de Raad van State-uitspraak over de Programmatische aanpak Stikstof (PAS)", aldus Jumelet.

De provincie vindt dat de rechtbank het advies van de commissie Remkes mee had moeten nemen in de uitspraak. "Daarnaast ben ik van mening dat een koe gewoon in de wei moet kunnen lopen en dat het onwerkbaar is voor onze boeren om nu voor elke koe die buiten loopt een vergunning aan te moeten vragen."