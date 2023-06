Fotogalerij eert burgemeesters De Wolden tijdens 25-jarig jubileum gemeente

Onder andere foto's van Sjoerd Kremer, Peter Snijders, Janny Vlietstra (waarnemend), Roger de Groot en de huidige burgemeester Inge Nieuwenhuizen zijn te bewonderen in het gemeentehuis. Maar de bijeenkomst is extra speciaal, want alle burgemeesters die in De Wolden hebben gewerkt zijn aanwezig. Nou, bijna allemaal. Peter Snijders was niet ter plekke, maar werd speciaal ingebeld via de laptop.